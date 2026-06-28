До 23 увеличилось число сбитых на подлете к Москве за сутки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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На месте падения обломков работают экстренные службы

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два вражеских дрона, которые направлялись в сторону российской столицы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр города Сергей Собянин.

Об очередной попытке ВСУ атаковать российскую столицу градоначальник написал в 23:03 мск. Всего за 27 июня на подлете к российской столице нейтрализовано 23 летательных аппарата.

Собянин подчеркнул, что специалисты экстренных служб проводят необходимые работы на месте падения фрагментов БПЛА. Информации о жертвах, раненых и разрушениях нет.

До этого пресс-служба Росавиации сообщила о введении ограничений в московских аэропортах Домодедово и Внуково. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Киевский режим на протяжении нескольких недель пытается при помощи беспилотников атаковать Москву, а также города и населенные пункты Подмосковья. Так, 26 июня в столичном регионе ликвидировали около 50 дронов. Всего в тот день над российскими регионами уничтожили более 600 БПЛА ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке вражеских летательных аппаратов на военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области. Власти региона сообщили о пострадавших в результате происшествия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.