Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи
Фото: Щербак Александр/ТАСС
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Для молодых людей открыто большое количество дорог и возможностей.
Мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС поздравил жителей столицы с Днем молодежи. В своем обращении градоначальник отметил уникальность этого возрастного периода.
«Молодость — прекрасная и неповторимая пора, когда все впереди и многое хочется успеть», — сказал Сергей Собянин.
По его словам, для молодых людей в столице открыто большое количество дорог и возможностей для проявления себя, получения профессии, профессионального роста и участия в полезных для общества и страны делах.
Сергей Собянин подчеркнул, что администрация Москвы продолжит оказывать содействие в реализации значимых инициатив и начинаний молодых людей.
В завершение своего сообщения мэр пожелал всем москвичам, относящим себя к категории молодежи, оптимизма, успехов в учебе и работе, а также побед во всех начинаниях.
Ранее Сергей Собянин сообщил об возведении нового спортивного комплекса в районе Щербинка.
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