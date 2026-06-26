Румыния рискует потерять право на проведение юниорского ЧМ по гимнастике

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

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Ранее местные власти запретили на Кубке вызова российские флаг и гимн.

Наша сборная по художественной гимнастике официально отказалась от участия в Кубке вызова в Румынии, он стартует сегодня. Дело в том, что местные власти грубо нарушили регламент соревнований. Накануне открытия в зале повесили голубые флаги вместо флагов России и Белоруссии. А мэр города Клуж заявлял, что в его городе не будет использоваться триколор и звучать наш гимн.

Все это — идет вразрез с разрешением Международной федерации. Корреспондент «Известий» Михаил Блохин — о том, как в спорт вновь вмешалась политика.

В пестрой палитре знамен, развешанных над гимнастическим ковром, в левом верхнем углу — два серо-голубых, нейтральных. Вместо них должны быть российский и белорусский государственные флаги, но их нет. Как в местной фонотеке — нет и гимнов обеих стран. На таких условиях российские гимнастки решили не выступать.

В зале, где проходит этап Кубка вызова по художественной гимнастике, наших спортсменок нет. Сборная России покинула арену, когда стало известно, что местные власти не будут соблюдать международные правила.

Речь идет о грубейшем нарушении принятого месяц назад решения Международной федерации гимнастики. Тогда исполком организации полностью восстановил Россию в правах — вернул нам флаг и гимн. Но румынские власти посчитали, что они в мировом спорте самые главные.

«Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. Наша сборная команда всегда готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics», — заявил пресс-атташе по художественной гимнастике Федерации гимнастики России Линар Гизатуллин.

Решение вновь отменить российских атлетов принято не спортивными чиновниками, а городскими властями. Накануне мэр города Клуж-Напока Эмиль Бок решительно и непоколебимо заявил:

«Я хочу, чтобы было очень четко, категорично и без каких-либо двусмысленностей. В зале Polyvalent BT Arena в Клуж-Напоке не будет звучать гимн России и не будет использоваться флаг России для представления спортсменов из этой страны», — сказал он.

При этом местная федерация гимнастики, в отличие от политиков, понимает последствия. Страна рискует потерять в следующем году право на проведение юниорского чемпионата мира.

«Мы сейчас находимся между молотом и наковальней. Мы слишком малы, чтобы драться с двумя колоссами. Однако спорт не должен иметь никакого отношения к политике», — заявила глава Федерации гимнастики Румынии Ирина Деляну.

Политическое решение, противоречащее решениям спортивным, создает опаснейший прецедент. Проведение соревнований доверяют стране, где открыто игнорируется устав международной федерации. А ведь именно это и пытался предотвратить Международный олимпийский комитет.

«Вы знаете, только что буквально были принесены изменения и в Олимпийскую хартию, чтобы таких ситуаций не было. И МОК тоже рекомендует международным федерациям не политизировать спорт. Поэтому тогда вы говорите: „Мы спорт не вне политики, мы спорт с политикой“. Все. Точка», — сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

И Россия намерена сделать все, чтобы подобные односторонние действия, ломающие всю структуру мирового спортивного движения, не остались безнаказанными.

«Мы со своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения, как минимум, международных соревнований по гимнастике, ну а как максимум — вообще всех международных соревнований. Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков», — заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Этот инцидент не изменит главного: Россия — одна из сильнейших в художественной гимнастике. И это точно ясно даже румынским чиновникам. Ведь раз они столь неистово пытались запретить российский гимн, значит, были уверены: он точно прозвучал бы. И не один раз.

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