Собянин: До конца 2026 года оплата по биометрии заработает на всех МЦД

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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После этого сервис будет доступен на всех основных видах рельсового транспорта столицы: метро, Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах.

До конца 2026 года оплата по биометрии заработает на всех Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.

«С сегодняшнего дня этот способ оплаты проезда возможен на МЦД-1. До конца июля он появится на турникетах МЦД-2 и МЦД-4, до конца года — на МЦД-3. Таким образом, сервис будет доступен на всех основных видах рельсового транспорта Москвы: метро, МЦК и МЦД», — сообщил мэр Москвы.

Если пассажир уже зарегистрирован в приложении «Метро Москвы», повторная регистрация для использования этого способа не требуется. При оплате надо лишь посмотреть в видеокамеру на турникете, у которого есть черные стикеры на створках. Использование чужой фотографии исключено, поскольку в сервис встроена система защиты Liveness, которая умеет отличать лицо человека от изображения.

«Москва — мировой лидер по количеству видов транспорта с оплатой по биометрии», — добавил Сергей Собянин.

Самый удобный платежный сервис работает на всех турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК), в аэроэкспрессе, на речных регулярных маршрутах, а теперь и на станциях МЦД-1 с турникетами. К настоящему времени в системе зарегистрировались более 880 тысяч человек.

Платежное решение разрабатывают и тестируют сотрудники ИТ-компании Правительства Москвы «МТТЕХ». Безопасность работы биометрической системы обеспечена банковским уровнем защиты. Когда пассажир загружает фотографию в приложение, нейросеть разбивает ее на несколько десятков символов, создавая‎ зашифрованный биометрический ключ. Он хранится на серверах, и расшифровать его обратно в изображение лица невозможно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.