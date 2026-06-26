Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась от соревнований в Румынии

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Российским спортсменкам не разрешили вывесить государственный флаг и отказались включить гимн.

Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать на Кубок вызова в румынской Клуж-Напоке. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России.

Соревнования проходят с 26 по 28 июня. По словам представителей ФГР, отказ обусловлен грубым нарушением регламента со стороны организаторов

Учредители соревнований устно сообщили о том, что на турнире не будут показывать государственный флаг России, а также не включат национальный гимн в случае победы россиянок.

Как отметил пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатуллин, решение румынов напрямую нарушает предписания исполкома World Gymnastics. Согласно ему, российские спортсмены были полностью восстановлены в правах на международных состязаниях. Федерация намерена добиваться справедливости и исполнения ранее озвученных обещаний в отношении гимнасток из РФ, сообщили в организации.

Ранее исполком Европейского гимнастического союза также вернул флаг и гимн спортсменам из РФ. Несмотря на все ранее принятые международными федерациями решения, Бухарест решил воспрепятствовать восстановлению прав российских гимнасток и обострить отношения с Москвой.

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