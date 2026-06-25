Собянин: В Москве открыт прием заявок на хакатон «Лидеры цифровой трансформации»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В этом году команды будут работать над 20 задачами по созданию цифровых продуктов и сервисов для города и бизнеса.

Начался прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации». Это самый масштабный международный хакатон, проходящий в России, в котором участники разрабатывают новые продукты и сервисы по запросу столичных органов исполнительной власти, отечественных ИТ-компаний и корпораций. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«В этом году предстоит решить 20 задач в области искусственного интеллекта, автоматизации городских процессов, беспилотных технологий, цифрового моделирования, анализа больших данных и интеллектуальных систем поддержки принятия решений», — написал Мэр Москвы.

Принять участие могут специалисты из любой точки мира. Кроме того, в этом году допускаются участники с 16 лет.

Победители хакатона получат по миллиону рублей и смогут внедрить свои разработки, а команды, занявшие второе и третье места, — по 600 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно.

Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно на сайте до 14 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.