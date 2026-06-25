Метод «невидимого дня»: как женщина избавилась от ночных пробуждений

Фото: 5-tv.ru

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Иногда проблемы со сном могут быть связаны со стрессом, тревожными расстройствами, гормональными изменениями или другими заболеваниями, требующими лечения.

Женщина годами просыпалась среди ночи и долго не могла снова уснуть. Перепробовав разные способы борьбы с бессонницей, она решила протестировать так называемый метод «невидимого дня». По ее словам, именно он помог ей изменить привычки сна. Об этом сообщило Yahoo.

Что такое метод «невидимого дня»

Суть метода заключается в том, чтобы перестать постоянно контролировать время и думать о том, сколько часов осталось до подъема.

Автор эксперимента убрала часы из спальни, отключила отображение времени на телефоне ночью и отказалась от привычки смотреть на будильник при каждом пробуждении.

По ее словам, именно осознание того, что, когда она просыпалась, на часах было три часа ночи, запускало тревожные мысли и мешало уснуть повторно.

Почему люди часто просыпаются среди ночи

Специалисты отмечают, что кратковременные пробуждения ночью считаются нормальной частью сна. Многие люди просто не запоминают их.

Проблема возникает тогда, когда человек начинает переживать из-за бессонницы, смотреть на часы и мысленно подсчитывать, сколько времени осталось до утра.

Так формируется замкнутый круг: тревога усиливает бодрствование, а невозможность уснуть вызывает еще больший стресс.

Какие изменения заметила героиня

По словам читательницы, уже через несколько недель она стала реже концентрироваться на ночных пробуждениях и быстрее засыпала снова.

Она отметила, что перестала воспринимать каждое пробуждение как проблему и больше не испытывала паники из-за того, что не может немедленно уснуть.

В результате качество сна субъективно улучшилось, а утренняя усталость стала беспокоить реже.

Почему отказ от часов может работать

Психологи объясняют, что постоянная проверка времени усиливает так называемую тревогу ожидания.

Человек начинает думать: «Если я не усну прямо сейчас, завтра буду разбит». Такие мысли активируют нервную систему и мешают расслабиться.

Когда информация о времени становится недоступной, мозг меньше концентрируется на проблеме, а вероятность повторного засыпания возрастает.

Какие еще правила помогают при ночных пробуждениях

Специалисты по сну рекомендуют не включать яркий свет и не пользоваться телефоном, если человек проснулся среди ночи. Также не стоит проверять рабочие сообщения или листать социальные сети, поскольку это дополнительно стимулирует мозг.

Если уснуть не удается более 20–30 минут, лучше ненадолго встать, заняться спокойным делом при приглушенном освещении и вернуться в постель только тогда, когда снова появится сонливость.

Когда стоит обратиться к врачу

Периодические ночные пробуждения считаются нормой. Однако если бессонница сохраняется несколько недель, сопровождается сильной дневной усталостью или ухудшает качество жизни, специалисты рекомендуют обратиться за медицинской помощью.

Иногда проблемы со сном могут быть связаны со стрессом, тревожными расстройствами, гормональными изменениями или другими заболеваниями, требующими лечения.

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