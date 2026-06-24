Собянин сообщил об отражении атаки трех беспилотников ВСУ, летевших на Москву

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На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще трех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам градоначальника, на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Информация о возможных последствиях уточняется.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве, в 12:10. До этого был уничтожен еще один дрон, летевший в сторону столицы, в 3:58.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции. О ее проведении президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года во время обращения к гражданам страны.

ВСУ используют беспилотники для налетов на Москву и другие регионы России. Кроме того, приграничные территории страны подвергаются ракетным обстрелам.

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