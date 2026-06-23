Собянин рассказал о передовых разработках, внедренных в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Технологии используют во всех ключевых сферах — от строительства, ИТ, производства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта до медицины, образования и спорта.

Город развивает крупнейшую в мире экосистему для пилотного тестирования передовых технологий на базе Московского инновационного кластера. Каждую третью разработку внедряют в столице. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Шесть лет на базе Московского инновационного кластера мы развиваем крупнейшую в мире экосистему для пилотного тестирования передовых технологий. Московским технологическим компаниям предоставили возможность проверять перспективные разработки на 325 реальных объектах города и напрямую выходить на крупных заказчиков по всей стране», — написал мэр Москвы.

Программа охватывает все ключевые сферы — от строительства, ИТ, производства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта до медицины, образования и спорта. Чтобы проверить свою технологию в реальных условиях, достаточно подать заявку на платформе Московского инновационного кластера i.moscow.

С 2020 года испытания прошли 570 компаний, и каждая третья из них в итоге стала партнером Москвы. Объем контрактов, заключенных с городом, достиг 12,5 миллиарда рублей, а совокупная выручка участников тестирований только за прошлый год составила почти 124 миллиарда рублей.