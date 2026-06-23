Собянин вручил премии Москвы за передовые разработки в области медицины

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Награду присуждают за наиболее эффективные, отличающиеся актуальностью, новизной, оригинальностью работы коллективов врачей, ученых, организаторов медицины.

Сергей Собянин вручил премии города Москвы 2026 года в области медицины.

«Сегодня у нас на одну премию приходится 10 проектов, и все эти проекты высокого уровня и высокого качества. Проекты, по которым мы вручаем премии, конечно, имеют научную направленность, но в первую очередь это практические решения, работающие в области диагностики, лечения, профилактики, новых технологий, цифровизации и организации здравоохранения», — отметил мэр Москвы.

Премии столицы в области медицины вручаются ежегодно с 2002-го. Награду присуждают за наиболее эффективные, отличающиеся актуальностью, новизной, оригинальностью работы коллективов врачей, ученых, организаторов медицины — представителей городских и федеральных лечебных учреждений. Премиями отмечаются проекты, которые способствуют развитию практического здравоохранения и медицинской науки в столице.

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