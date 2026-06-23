Не ждите боли в груди: как сохранить здоровье сосудов мужчинам после 50 лет

Тромб у мужчин после 50 лет может образоваться из-за повреждения бляшки

Фото: 5-tv.ru

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На состояние влияют образ жизни, уровень холестерина, давление, вес и даже режим сна.

После 50 лет риск тромбозов, инфарктов и инсультов заметно возрастает. Причина не только в возрасте. На состояние сосудов влияют образ жизни, уровень холестерина, давление, вес и даже режим сна. Хорошая новость в том, что большинство факторов риска можно контролировать. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему после 50 лет тромбы появляются чаще

С возрастом сосуды постепенно теряют эластичность, а на их стенках могут образовываться атеросклеротические бляшки. Если такая бляшка повреждается, организм воспринимает это как травму и запускает процесс свертывания крови. В результате может образоваться тромб.

Дополнительными факторами риска становятся:

повышенное артериальное давление;

высокий холестерин;

сахарный диабет;

ожирение;

курение;

малоподвижный образ жизни;

хронические воспалительные заболевания.

Контролируйте давление

Гипертонию называют «тихим убийцей» не случайно. Многие мужчины годами живут с повышенным давлением и узнают о проблеме только после инфаркта или инсульта.

После 50 лет врачи рекомендуют регулярно измерять давление и не игнорировать назначенное лечение.

Следите за холестерином

Высокий уровень «плохого» холестерина способствует образованию атеросклеротических бляшек. После 50 лет желательно хотя бы раз в год сдавать липидный профиль и обсуждать результаты с врачом.

Особенно важно это для мужчин с лишним весом, диабетом и наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Больше двигайтесь

Сидячий образ жизни замедляет кровообращение и увеличивает риск образования тромбов. Кардиологи советуют:

ходить пешком не менее 30 минут в день;

заниматься плаванием;

ездить на велосипеде;

выполнять силовые упражнения 2–3 раза в неделю.

Даже обычная ежедневная прогулка способна значительно снизить риск сосудистых осложнений.

Откажитесь от курения

Курение повреждает внутреннюю оболочку сосудов и делает кровь более склонной к тромбообразованию. По данным врачей, уже через несколько лет после отказа от сигарет риск инфаркта и инсульта начинает заметно снижаться.

Следите за весом и талией

Особенно опасным считается абдоминальное ожирение — когда жир откладывается в области живота.

Лишний вес повышает нагрузку на сердце, ухудшает обмен веществ и способствует развитию воспаления в сосудах.

Не забывайте про воду

С возрастом чувство жажды может снижаться. Недостаток жидкости способен приводить к сгущению крови, особенно в жару, во время болезней или длительных поездок.

Проверяйте уровень сахара

Диабет значительно увеличивает риск поражения сосудов и тромбообразования. После 50 лет рекомендуется регулярно контролировать уровень глюкозы крови даже при отсутствии жалоб.

Не назначайте себе аспирин самостоятельно

Раньше считалось, что мужчинам после 50 полезно ежедневно принимать аспирин для профилактики. Сегодня врачи предупреждают: такой подход подходит далеко не всем и может увеличить риск опасных кровотечений.

Любые препараты для разжижения крови должен назначать специалист.

Какие симптомы нельзя игнорировать

Срочно обратитесь за медицинской помощью, если появились:

внезапная боль в ногах или их отек;

покраснение или ощущение жара в конечности;

резкая одышка;

боль в груди;

внезапная слабость в руке или ноге;

нарушение речи;

перекос лица.

Эти признаки могут указывать на тромбоз, инфаркт, инсульт или тромбоэмболию легочной артерии.

После 50 лет здоровье сосудов зависит не столько от возраста, сколько от ежедневных привычек. Контроль давления, холестерина и сахара, отказ от курения, движение и регулярные обследования остаются самыми эффективными способами снизить риск тромбов и сохранить здоровье сердца на долгие годы.

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