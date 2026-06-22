Сергей Собянин обратился к жителям Москвы в День памяти и скорби
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Он напомнил о павших в боях с фашизмом во время Великой Отечественной войны, которые отдали свои жизни ради мира и счастья будущих поколений.
В годовщину начала Великой Отечественной войны Сергей Собянин напомнил о том, как народ нашей страны на фронте и в тылу проявил массовый героизм, мужество и стойкость, сражаясь за Победу. Гитлеровская Германия напала на Советский Союз 85 лет назад — 22 июня 1941 года. Началась священная война за свободу и независимость Родины.
«Война унесла десятки миллионов жизней. Боль невосполнимой утраты вошла в каждую семью. Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем павших в боях с фашизмом. Они отдали свою жизнь ради мира и счастья будущих поколений», — написал Мэр Москвы в мессенджере МАКС.
Он пожелал ветеранам, их родным и близким бодрости духа и сердечного тепла.
«Вечная слава и вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны!» — добавил Сергей Собянин.