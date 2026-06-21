В Москве обновят корпуса колледжей имени И. А. Лихачева и «Царицыно»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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У студентов появится еще больше возможностей для освоения новых востребованных специальностей и применения полученных знаний на практике.

В столице продолжается масштабная модернизация системы среднего профессионального образования. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«До 2028 года обновим пять учебных корпусов Московского технологического колледжа имени И. А. Лихачева и Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно”», — написал Мэр Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.

Специалисты приведут в порядок фасады, кровлю, окна и инженерные коммуникации, оборудуют специализированные кабинеты, зоны для отдыха и медиатеки, а также установят удобную мебель.

В Московском технологическом колледже имени И. А. Лихачева создадут помещения для практики, оснащенные по образцу лучших автосервисов и дилерских центров. В них установят диагностическое оборудование для тестирования генераторов и стартеров, технику для изучения конструкции, принципов работы, монтажа и диагностики автомобильных аудиосистем, освещения, сигнализации, отопления, вентиляции.

Здесь также установят комплексы, где студенты смогут изучать электромобили. Образовательные программы обновят с учетом запросов ведущих работодателей автомобильной индустрии.

В Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» оборудуют зоны для междисциплинарной, групповой и проектной работы, проведения хакатонов. Кроме того, здесь будут работать кабинеты инженерной и компьютерной графики и лаборатория разработки веб-приложений. На территории появятся спортивные площадки, амфитеатр и уютные лаунж-зоны.

«В колледже начнут готовить специалистов в области цифровых медиаиндустрий, в том числе моушен- и графических дизайнеров, веб-разработчиков, специалистов в области цифровой рекламы и дизайна, а также по визуальным эффектам и анимации», — уточнил Сергей Собянин.

Сегодня больше 70 процентов учебного времени студентов столичных колледжей занимает практика. Это способствует формированию и развитию профессиональных навыков у учащихся и соответствует задачам проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.