Битва за Славянск и Константиновку: российские войска наступают на ключевые узлы обороны ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Что происходит в самом сердце Донбасса?

Российские дронщики берут под контроль улицы Славянска — в самом сердце последнего узла обороны ВСУ на Донбассе. Это стало возможно после того, как под наш контроль перешли села восточнее — Рай-Александровка и Юрковка. От них до Славянска по прямой десять километров, но самое главное, что они расположены на высотах и обеспечивают доминирование в борьбе за малое небо.

Это часть большого маневра по освобождению всей этой крупной агломерации, наступление на которую идет сразу с нескольких направлений — не только с востока, но и с юга через Константиновку и с севера через Красный Лиман, где тоже есть заметные продвижения. Для фиксации своих успехов российские штурмовики теперь отмечают флагами значимые объекты, чтобы не дать противнику простора для дезинформации или для сокрытия фактов. Мы наступаем и потихоньку набираем темп, причем именно там, где это важнее всего — в центральном Донбассе. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Красное знамя победы на улицах Константиновки. Битва за этот город в ДНР, а также за Красный Лиман по соседству идет полным ходом. Работают все средства поражения.

Враг отчаянно сопротивляется и в ответ работает беспилотниками. Наша машина мчит по дорогам Луганщины. Здесь украинские дроны развернули самую настоящую охоту за людьми.

Едем по дороге, периодически слева и справа слышим стрельбу. Это значит, что вот там наверху где-то кто-то заметил дрон. Вот он — дрон «Хорнет». Барражирует вдоль дороги. Военные пытаются сбить его.

Пластмассовые птицы размером с авиамодель принесли уже немало бед. Военные группировки «Запад» говорят: этим беспилотником ВСУ бьют и по военным, и по гражданским.

«Бьют всех абсолютно, и гражданских, и детей на велосипедах. Дети на велосипедах катались, по ним вражеская FPV ударила», — рассказывает военнослужащий ВС РФ с позывным «Фартовый».

С дронами борются мобильные огневые группы. В ход идет все — и крупнокалиберные пулеметы, и дроны-перехватчики. Стрельба из автоматов — возможность тем, кто внутри машин, быстро сориентироваться и встать около обочины. Вот толпа обычных людей, которые опасаются стать жертвами украинских беспилотников. Их автомобили припаркованы возле опасной зоны. Наконец «Хорнет» сбивают, и движение восстанавливается.

Украинцы всеми силами стараются нарушить логистику в прифронтовой зоне. Особенно стараются поразить цистерны с топливом. Но их попытки все равно не могут остановить наступление, которое развивается в полосе группировок войск «Запад» и «Юг». Под Луганском бои ведутся в городе Красный Лиман.

Возле Донецка — в Константиновке. Офицеры говорят: накал сражения здесь невероятный. Почти повсеместно — ближние стрелковые бои, которые уже редкость на этой войне.

«Мои бойцы уничтожили более 35 человек живой силы противника именно в контактных боях. В кинжальных боях. На дистанции менее тридцати метров», — говорит командир батальона мотострелкового полка 1465 с позывным «Задон».

Но и беспилотникам с артиллерией есть чем заняться. Смотрим в мониторы — на наших глазах здания, в которых закрепились враги, рассыпаются на кирпичи. Вот противник зашел внутрь небольшого дома. К ним прилетает один дрон за другим.

В конце концов — все горит, а людей нигде не видно. Зато русские флаги в разных концах города. Константиновка фактически открывает путь вглубь Краматорской агломерации.

«Дружковка — это центральный пункт между Константиновой и Краматорском. Вот его уже наблюдаем. По нему наносим поражение с «Гиацинтов», — отмечает командир артдивизиона 103-го мотострелкового полка с позывным «Резвый».

Этими ударами разрушают не просто опорные пункты, а огромный укрепрайон.

«Они некоторые попали в окружение. Противник он морально подавлен и уже бежит с позиций», — рассказывает заместитель командира гвардейского 103-го мотострелкового полка с позывным «Прохладный».

Вот в этих ямах враг явно засиделся, и ВСУшникам надоело воевать. Сдаются бойцам группировки «Юг». Вывести всех наружу и допросить. Затем проверить — есть ли кто еще в темном подземелье. Все это — ежедневная изнурительная работа штурмовиков полка 1194.

Украина хоть и старается нанести ущерб по воздуху на дистанции, но явно проигрывает битву на земле. Укрепление за укреплением, поселок за поселком переходят под контроль российских сил.

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