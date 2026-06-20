Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса НИИ Склифосовского
Собянин: Новый комплекс НИИ Склифосовского расширит возможности науки и практики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Медицинский объект планируют завершить возведением в 2028 году.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства нового комплекса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Информацию он опубликовал в своем канале в мессенджере МАКС.
По словам главы города, на объекте уже стартовали работы по возведению первых этажей здания. Новый комплекс станет частью развития столичной системы здравоохранения и расширит возможности института в сфере медицинской науки и оказания помощи пациентам.
«Возводим комплекс с помощью передовых технологий. Благодаря этому многие разноплановые работы идут параллельно, сокращаются сроки строительства. При этом действующий стационар продолжает принимать пациентов», — высказался мэр Москвы.
На площадке установлены системы контроля уровня шума и запыленности воздуха, а также оборудование для управления доступом. Кроме того, специалисты применяют дистанционно управляемый башенный кран, который помогает повысить эффективность строительных процессов и обеспечить безопасность.
В настоящее время на территории будущего комплекса продолжается подготовка основания, ведется бетонирование фундаментной плиты, а также возведение подземных конструкций и первых этажей здания.
Новый медицинский объект будет состоять из пяти соединенных между собой блоков-башен высотой от шести до десяти этажей. В корпусах разместятся различные подразделения института, а центральная часть комплекса объединит все здания общим вестибюлем.
Архитектура объекта предусматривает использование витражных фасадов с элементами в форме сот и ромбов. Одной из особенностей комплекса станет инсталляция в виде пульсирующего сердца, которую будет видно со стороны Садового кольца.
Завершить все строительные работы планируется в 2028 году.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин объявил о строительстве велопешеходного моста через Москву-реку. Работы ведутся на территории Мневниковской поймы.
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