Собянин: завершили технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В проверках участвуют сотрудники метро: машинисты и другие работники станций.

В столице состоялся технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии метро, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

В него вошли пять станций: «Деловой центр» и «Шелепиха», которые ранее работали в составе Большой кольцевой линии, а также новые станции «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».

«Технический пуск проверяет состояние тоннелей, путей и оборудования, инженерных сетей и установленных систем», — рассказал Сергей Собянин.

В проверках участвуют сотрудники Московского метрополитена, включая машинистов и работников станций. После завершения испытаний специалисты выполнят настройку оборудования и инженерных систем.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, движение с пассажирами по новому участку Рублево-Архангельской линии планируется открыть в сентябре. После запуска линия станет 17-й на схеме метрополитена Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в столице возводят новые пешеходные переправы через Москву-реку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.