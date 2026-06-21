«Купол Донбасса» сорвал 128 террористических атак беспилотников ВСУ за неделю

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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В Петровском районе Донецка были пресечены попытки атаковать жилые кварталы с помощью беспилотников «Хорнет» и «Батон».

В Донецкой Народной Республике за неделю предотвратили 128 террористических атак со стороны Вооруженных сил Украины. Вражеские беспилотники перехватила система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности России по ДНР.

По данным ведомства, украинские боевики по-прежнему применяют тактику комбинированных налетов на мирных жителей и объекты инфраструктуры республики.

Так, в Петровском районе Донецка были пресечены попытки атаковать жилые кварталы с помощью беспилотников «Хорнет» и «Батон». Аппараты несли осколочно-фугасные боезаряды.

В Ясиноватой российскими бойцами были сбиты три дрона типов «Хорнет» и FP-2, которые нацеливались на железнодорожный узел. Общая масса взрывчатых веществ в их боевых частях превысила 30 килограммов.

Также в районе электростанции под Волновахой российские военные перехватили беспилотники «Б-2» и «Рубака» с осколочно-фугасными боеприпасами. В Горловке был сбит ударный дрон «Батон», который предпринял попытку атаковать административное здание.

После перехвата подавленные беспилотники обследовали взрывотехники. Боевые заряды обезвредили и уничтожили без ущерба для мирных жителей и инфраструктуры.

Ранее, писал 5-tv.ru, артиллеристы ВС РФ уничтожили два пункта управления дронами ВСУ в Константиновке.

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