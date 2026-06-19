Собянин сообщил о строительстве велопешеходного моста через Москву-реку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Работы ведут в Мневниковской пойме.

В Мневниковской пойме продолжается строительство новых пешеходных переправ через Москву-реку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

Завершить возведение велопешеходного моста между Мневниковской поймой и районом Филевский Парк, а также строительство еще одного пешеходного моста в западной части территории планируется в 2027 году.

«Позади важный этап работ — возведение временного технического моста. Это специальное вспомогательное сооружение, с которого при помощи кранов будет производиться монтаж блоков пролетного строения на временные опоры», — уточнил мэр Москвы.

Сейчас специалисты возводят две постоянные опоры будущего моста на левом берегу Москвы-реки. Еще две опоры установят на противоположной стороне рядом с парком «Фили».

Новые мосты обеспечат удобное пешеходное сообщение для жителей сразу трех районов, упростив доступ к транспортным и социальным объектам.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, какой станет станция «Курьяново» Бирюлевской линии метрополитена.

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