Погружение без шансов: что на самом деле погубило батискаф Titan

Фото: Paul Daly/АР/ТАСС

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Расследование показало, что трагедии предшествовали предупреждения, риски и спорные решения.

Крушение батискафа Titan в 2023 году могло произойти из-за серьезных конструктивных недостатков и управленческих решений внутри компании OceanGate. Такие выводы содержатся в отчете, который опубликовало издание The Guardian.

Аппарат исчез 18 июня 2023 года во время экспедиции к обломкам «Титаника». На борту находились глава OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также исследователь Поль-Анри Наржоле, которого называли Мистером Титаником.

Обломки вместо спасения

Поиски продолжались несколько дней, однако надежд на спасение почти не оставалось. Спустя четыре дня после погружения судна специалисты нашли фрагменты батискафа, включая посадочную раму и часть задней обшивки.

Titan разрушился под огромным давлением воды. Позже вдова Шахзады Давуда рассказала, что получила останки мужа и сына в двух небольших контейнерах.

«Когда я говорю „останки“, я имею в виду кашицу, кроме которой ничего и не осталось», — рассказывает женщина.

Последние метры Titan

Последние минуты людей внутри аппарата восстановить невозможно. Родственники Поля-Анри Наржоле считают, что пассажиры могли понимать неизбежность катастрофы.

«Хотя причину крушения, возможно, так и не удастся установить, эксперты соглашаются, что команда Titan должна была понимать, что именно происходит. Хваленая „акустическая система безопасности“ предупредила бы их, что углеволокно трескается под исключительным давлением, побудив пилота сбросить балласт и попытаться прервать погружение. Здравый смысл подсказывает, что члены команды осознавали, что умрут, еще когда были живы», — говорится в иске семьи Поля-Анри Наржоле.

Перед исчезновением связи с батискафа действительно поступило сообщение о сбросе балласта. К этому моменту Titan находился на глубине 3346 метров.

Испытаний было мало

Причинами трагедии стали многочисленные просчеты в конструкции аппарата и внутренняя культура OceanGate. К такому выводу пришел Совет безопасности на транспорте Канады.

Создатели Titan, по данным расследования, отошли от стандартных инженерных требований. Вместо масштабных проверок самого аппарата компания ограничилась шестью испытаниями уменьшенных макетов.

Обычно подобные конструкции проходят сотни или тысячи тестовых циклов. Titan, как следует из отчета, полноценной проверки в необходимом объеме не получил.

Корпус копил усталость

Дополнительные риски могли накопиться еще до рокового погружения. В 2022 году аппарат столкнулся с носовой частью «Титаника», а во время другого подъема экипаж слышал громкий хлопок.

Батискаф также почти год находился под открытым небом. Материал корпуса при этом мог постепенно накапливать повреждения после каждого погружения.

Акустическая система контроля, которая должна была отслеживать дефекты, оказалась недостаточно проверенной. В критический момент она не помогла предотвратить катастрофу.

OceanGate без тормозов

Решающую роль в судьбе проекта могла сыграть управленческая модель OceanGate. Авторы отчета указали, что последнее слово в компании оставалось за Стоктоном Рашем, даже когда специалисты предупреждали о рисках.

Сотрудники, не соглашавшиеся с подходом руководителя, надолго в компании не задерживались. Одних увольняли, другие уходили сами.

Наука уступила деньгам

Бывший директор OceanGate по морским операциям Дэвид Локридж ранее рассказывал, что работать с Рашем было сложно из-за его непредсказуемости.

«Сама идея компании заключалась исключительно в зарабатывании денег. Науки там было очень мало», — заявил Локридж.

Он заранее подготовил отчет с перечнем технических проблем Titan. Однако документ долго не рассматривали, после чего OceanGate подала на Локриджа в суд. Позже он ответил встречным иском и покинул компанию.

Слава любой ценой

Эксперт по подводным аппаратам Карл Стэнли, знакомый с Рашем, утверждал, что глава OceanGate понимал возможность катастрофы. По его мнению, Раша больше волновали амбиции и желание войти в историю.

Создатель Titan отказался от сертификации аппарата, считая ее лишней бюрократией. Один из бывших сотрудников компании утверждал, что Раш был готов решать возможные проблемы с регуляторами неформальными способами.

«Он объяснил, что если возникнут проблемы с береговой охраной, он просто подкупит конгрессмена — и проблем не будет», — утверждал один из его бывших сотрудников.

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