Правильная подготовка организма: как бодрствовать до поздней ночи

Mirror: для бодрствования до поздней ночи нужно правильно подготовить организм

Фото: 5-tv.ru

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Способность долго оставаться активным во многом зависит не только от кофеина или освещения, но и от заранее сформированных привычек.

Некоторые события — ночные матчи, перелеты, сменная работа или длинные поездки — требуют от человека сохранять бодрость до позднего времени. Эксперты по сну в беседе с Mirror отметили, что это возможно, если правильно подготовить организм и учитывать его биоритмы.

По словам специалистов, способность долго оставаться активным ночью во многом зависит не только от кофеина или освещения, но и от заранее сформированных привычек сна.

Как организм реагирует на позднее бодрствование

С точки зрения физиологии, в вечернее и ночное время организм естественным образом начинает вырабатывать мелатонин — гормон сна. Он снижает концентрацию внимания, замедляет реакции и вызывает сонливость.

Эксперты отмечают, что задача при необходимости ночного бодрствования — временно «перенастроить» эти процессы, не нарушая их полностью.

Что советуют специалисты

Среди основных рекомендаций, которые приводят эксперты по сну, выделяются несколько ключевых стратегий:

Контролировать кофеин. Умеренное потребление кофеина в первой половине ночного периода может помочь поддерживать концентрацию. Однако его избыток или слишком поздний прием может ухудшить последующий сон. Использовать яркий свет. Яркое освещение и особенно холодный белый свет помогают подавлять выработку мелатонина и «обманывать» внутренние часы организма. Делать короткие движения. Легкая физическая активность — например, прогулка или разминка — помогает снизить сонливость и поддерживать кровообращение. Легкая еда вместо тяжелой. Тяжелая пища усиливает чувство усталости, тогда как легкие перекусы помогают поддерживать энергию без перегрузки организма.

Почему важно учитывать время сна после бодрствования

Специалисты подчеркивают: даже если удается успешно не спать ночью, восстановление сна после этого периода крайне важно.

Недосып может влиять на:

концентрацию внимания,

скорость реакции,

эмоциональное состояние,

иммунную систему.

Поэтому эксперты рекомендуют заранее планировать время отдыха после таких ночей, чтобы организм мог восстановиться.

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