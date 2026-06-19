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Правильная подготовка организма: как бодрствовать до поздней ночи

Диана Кулманакова 13 0

Mirror: для бодрствования до поздней ночи нужно правильно подготовить организм

Как не спать всю ночь и быть бодрым весь день без кофе

Фото: 5-tv.ru

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Способность долго оставаться активным во многом зависит не только от кофеина или освещения, но и от заранее сформированных привычек.

Некоторые события — ночные матчи, перелеты, сменная работа или длинные поездки — требуют от человека сохранять бодрость до позднего времени. Эксперты по сну в беседе с Mirror отметили, что это возможно, если правильно подготовить организм и учитывать его биоритмы.

По словам специалистов, способность долго оставаться активным ночью во многом зависит не только от кофеина или освещения, но и от заранее сформированных привычек сна.

Как организм реагирует на позднее бодрствование

С точки зрения физиологии, в вечернее и ночное время организм естественным образом начинает вырабатывать мелатонин — гормон сна. Он снижает концентрацию внимания, замедляет реакции и вызывает сонливость.

Эксперты отмечают, что задача при необходимости ночного бодрствования — временно «перенастроить» эти процессы, не нарушая их полностью.

Что советуют специалисты

Среди основных рекомендаций, которые приводят эксперты по сну, выделяются несколько ключевых стратегий:

  1. Контролировать кофеин. Умеренное потребление кофеина в первой половине ночного периода может помочь поддерживать концентрацию. Однако его избыток или слишком поздний прием может ухудшить последующий сон.
  2. Использовать яркий свет. Яркое освещение и особенно холодный белый свет помогают подавлять выработку мелатонина и «обманывать» внутренние часы организма.
  3. Делать короткие движения. Легкая физическая активность — например, прогулка или разминка — помогает снизить сонливость и поддерживать кровообращение.
  4. Легкая еда вместо тяжелой. Тяжелая пища усиливает чувство усталости, тогда как легкие перекусы помогают поддерживать энергию без перегрузки организма.

Почему важно учитывать время сна после бодрствования

Специалисты подчеркивают: даже если удается успешно не спать ночью, восстановление сна после этого периода крайне важно.

Недосып может влиять на:

  • концентрацию внимания,
  • скорость реакции,
  • эмоциональное состояние,
  • иммунную систему.

Поэтому эксперты рекомендуют заранее планировать время отдыха после таких ночей, чтобы организм мог восстановиться.

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