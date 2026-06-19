На боку или на спине? Какая поза для сна поможет пережить летнюю жару

Фото: www.globallookpress.com/Liz Gregg

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Даже небольшие изменения привычек способны заметно улучшить качество ночного отдыха.

Летняя жара способна превратить ночь в настоящее испытание. Даже при открытых окнах и работающем вентиляторе многим людям сложно уснуть из-за перегрева. Эксперт по сну Мартина Сили в беседе с Mirror пояснила, что в таких случаях значение может иметь не только температура в комнате, но и положение тела во время отдыха.

Специалист утверждает, что одной из самых комфортных поз в жаркую погоду считается положение «морская звезда» — когда человек лежит на спине, раскинув руки и ноги. Такая поза позволяет увеличить площадь тела, контактирующую с воздухом, что способствует более эффективному рассеиванию тепла.

Почему поза влияет на ощущение жары

Во время сна организм продолжает регулировать температуру тела. Когда человек сворачивается калачиком или плотно прижимает руки и ноги к корпусу, тепло удерживается внутри и хуже отводится в окружающую среду.

Поза с широко разведенными конечностями, наоборот, улучшает циркуляцию воздуха вокруг тела и помогает быстрее избавляться от лишнего тепла. По словам эксперта, именно поэтому многие люди интуитивно принимают более свободное положение во время жарких ночей.

Что еще поможет уснуть в жару

Специалисты по сну рекомендуют не ограничиваться только выбором позы. Среди других способов легче перенести высокие температуры:

использовать лкгкое хлопковое постельное белье;

отказаться от плотных одеял и синтетических тканей;

проветривать комнату поздно вечером и ранним утром;

пить достаточно воды в течение дня;

избегать тяжелой пищи и алкоголя перед сном.

Также эксперты советуют по возможности поддерживать температуру в спальне в пределах 16–19 градусов Цельсия. Именно этот диапазон считается наиболее комфортным для качественного сна.

Не только комфорт, но и качество отдыха

По данным исследований, перегрев во время сна может приводить к частым пробуждениям, сокращению фазы глубокого сна и ощущению усталости на следующий день.

Поэтому даже небольшие изменения привычек — от выбора постельного белья до положения тела — способны заметно улучшить качество ночного отдыха.

Эксперты подчеркивают, что универсальной позы для всех не существует. Однако если жара мешает уснуть, положение «морская звезда» может стать простым способом помочь организму быстрее охладиться и легче пережить самые душные летние ночи.

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