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Несколько беспилотников ВСУ попали в Московский НПЗ

Анастасия Антоненко 629 0
Беспилотники ВСУ попали в Московский НПЗ: последствия

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Тема:
Атака беспилотников на Москву

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Экстренные службы уже ликвидируют последствия.

Силы ПВО России продолжают отражать массированную атаку беспилотников Украины на Москву. Несколько дронов попали в Московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Столичный градоначальник заверил, что пострадавших в результате инцидента нет, а экстренные службы уже ликвидируют последствия.

Ранее глава города написал о сбитых украинских дронов, обломки которых упали на территорию торгового центра «Садовод». Об этом сообщал 5-tv.ru. Всего за последние несколько часов, с 04:36 утра, силы ПВО ликвидировали 42 БПЛА ВСУ.

С момента начала СВО в феврале 2022 года, объявленной президентом России Владимиром Путиным, российская территория регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Эти атаки включают использование беспилотных летательных аппаратов и ракетные обстрелы приграничных регионов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.