Для работы в пасмурные дни нужно использовать метод помидора

Фото: 5-tv.ru

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В дождливые дни сложнее вставать по утрам и труднее сосредоточиться на работе. И дело не только в настроении.

Серое небо, дождь за окном и ощущение, будто утро так и не наступило. Пасмурная погода способна испортить настроение даже тем, кто обычно не жалуется на нехватку энергии. Почему в такие дни хочется спать, как вернуть себе продуктивность и что действительно помогает пережить сезон хмурых дней — в материале 5-tv.ru.

Многие замечают, что в пасмурную погоду сложнее вставать по утрам, труднее сосредоточиться на работе и чаще хочется провести день под одеялом. И дело не только в настроении.

Недостаток солнечного света влияет на выработку гормонов, отвечающих за бодрость и сон. Организм получает меньше сигналов к активной работе, поэтому усталость и сонливость становятся более выраженными.

Почему в пасмурную погоду постоянно хочется спать

Главная причина — нехватка естественного освещения. Солнечный свет помогает организму регулировать внутренние биологические часы.

Когда за окном темно и серо, мозг может продолжать воспринимать происходящее как раннее утро или даже вечер. В результате вырабатывается больше мелатонина — гормона сна, а уровень бодрости снижается.

Кроме того, многие начинают меньше двигаться и реже выходят на улицу, что только усиливает чувство усталости.

Начните день с яркого света

Первое, что советуют специалисты по сну, — не сидеть в полумраке.

Сразу после пробуждения стоит открыть шторы, включить освещение и по возможности выйти на улицу хотя бы на несколько минут. Даже в пасмурный день уровень освещенности на улице значительно выше, чем в помещении.

Если работа проходит дома, полезно расположить рабочее место ближе к окну.

Не откладывайте подъем на «еще пять минут»

Соблазн перевести будильник в дождливое утро особенно велик. Однако дополнительные 10-15 минут сна редко помогают почувствовать себя лучше.

Наоборот, организм начинает новый цикл сна, который оказывается прерванным практически сразу. Из-за этого ощущение разбитости после подъема может стать еще сильнее.

Поэтому вставать лучше после первого сигнала будильника.

Двигайтесь, даже если совсем не хочется

Во время пасмурной погоды физическая активность часто становится последним, о чем хочется думать. Но именно движение помогает быстрее проснуться.

Необязательно устраивать полноценную тренировку. Достаточно небольшой зарядки, прогулки вокруг дома или нескольких минут растяжки.

Физическая активность улучшает кровообращение, помогает организму вырабатывать больше энергии и уменьшает сонливость.

Разбейте рабочие задачи на маленькие этапы

В серые дни многим сложно сосредоточиться на работе. Психологи рекомендуют использовать правило маленьких шагов.

Вместо задачи «подготовить отчет» лучше сформулировать конкретное действие: открыть документ, составить план, написать первый абзац.

Когда мозг видит небольшую и понятную цель, сопротивление работе становится меньше.

Используйте правило 25 минут

Если заставить себя работать совсем не получается, может помочь метод помидора. Ее суть проста: 25 минут человек занимается только одной задачей, а затем делает короткий перерыв на пять минут.

Такой подход позволяет избежать перегрузки и помогает сохранять концентрацию даже в дни, когда мотивация стремится к нулю.

Следите за питанием

Во время дождей и холодов особенно хочется сладкого и калорийной еды. Однако большое количество быстрых углеводов способно дать лишь кратковременный прилив энергии, после которого усталость становится еще сильнее.

Поддерживать работоспособность помогают продукты с белком, клетчаткой и сложными углеводами: яйца, рыба, овощи, крупы, орехи и фрукты.

Не пытайтесь заменить отдых кофе

Кофе действительно помогает взбодриться, но в разумных количествах.

Если весь день поддерживать себя исключительно кофеином, можно столкнуться с тревожностью, раздражительностью и проблемами со сном. А качественный сон особенно важен именно в периоды нехватки солнечного света.

Лучше использовать кофе как дополнение, а не как основной способ борьбы с усталостью.

Добавьте в день что-то приятное

Пасмурная погода влияет не только на уровень энергии, но и на эмоциональное состояние. Поэтому важно оставлять место для небольших удовольствий: любимой музыки, прогулки, встречи с друзьями, хорошего фильма или книги.

Даже небольшие положительные эмоции помогают мозгу легче справляться со стрессом и сезонной апатией.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если упадок сил сохраняется неделями, мешает работе и повседневной жизни, а сонливость не проходит даже после полноценного отдыха, стоит проконсультироваться с врачом.

Иногда за постоянной усталостью скрываются дефицит витамина D, проблемы со щитовидной железой, нарушения сна или сезонное аффективное расстройство.

Главное правило серых дней

Полностью победить влияние пасмурной погоды невозможно. Однако правильный режим сна, движение, достаточное количество света и разумное распределение нагрузки помогают пережить даже самые хмурые недели без потери продуктивности.

Главное — не ждать вдохновения и прилива сил. В большинстве случаев энергия появляется уже после того, как человек начинает действовать.

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