На подлете к Москве уничтожили пять беспилотников ВСУ
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
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На месте падения дронов работают экстренные службы.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России нейтрализовали пять вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. О новой попытке ВСУ атаковать столицу сообщил в своем блоге в мессенджере МАКС мэр города Сергей Собянин.
«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал глава города.
Спустя несколько минут Собянин заявил о ликвидации еще трех летательных аппаратов.
Градоначальник также подчеркнул, что на месте падения фрагментов украинских дронов работают специалисты экстренных служб.
Киевский режим продолжает предпринимать попытки нанести удары с помощью беспилотных летательных аппаратов по Москве. За последние несколько дней руководство столицы неоднократно сообщало о ликвидации БПЛА, летевших в стороны города.
Ранее 5-tv.ru писал о гибели трех человек в результате атаки украинского дрона во время сельскохозяйственных работ в Брянской области. Власти пообещали оказать семьям погибших необходимую помощь.
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