Кровь приливает или скачет сахар? Почему после еды хочется спать и как с этим бороться

После еды клонит в сон из-за работы гормонов и р

Фото: www.globallookpress.com/Polly Wreford

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Многим знакомо состояние, когда после плотного обеда глаза начинают слипаться, а мысли — путаться.

Многим знакомо состояние, когда после плотного обеда глаза начинают слипаться, а мысли — путаться. Иногда сонливость настолько сильная, что хочется немедленно прилечь, даже если день только начался.

Врачи называют это явление постпрандиальной сонливостью. И у нее есть вполне научные объяснения. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Кровь устремляется к желудку?

Одна из самых популярных теорий гласит, что после еды кровь якобы «уходит» к желудку, а мозгу начинает не хватать кислорода. Однако современные ученые считают такое объяснение слишком упрощенным.

На самом деле кровоснабжение мозга остается стабильным. Сонливость возникает из-за более сложных процессов, связанных с работой гормонов, нервной системы и обмена веществ.

Причина может быть в скачках сахара

Особенно часто желание поспать появляется после еды, богатой быстрыми углеводами: сладостей, выпечки, белого хлеба, газировки или фастфуда.

После такого приема пищи уровень глюкозы в крови резко повышается. Организм отвечает выбросом инсулина, который помогает клеткам усваивать сахар.

Затем уровень глюкозы может также быстро снизиться, что вызывает ощущение усталости, слабости и сонливости.

При чем здесь индейка и триптофан

Многие слышали, что после индейки или курицы хочется спать из-за аминокислоты триптофана.

Действительно, триптофан участвует в выработке серотонина и мелатонина — веществ, связанных с расслаблением и сном. Однако сам по себе кусок индейки вряд ли заставит человека уснуть.

Гораздо сильнее на сонливость влияет сочетание белковой пищи с большим количеством углеводов.

Размер порции тоже имеет значение

Чем больше еды приходится переваривать организму, тем больше ресурсов требуется на этот процесс.

Именно поэтому после праздничного застолья или очень плотного обеда чувство усталости возникает чаще, чем после легкого перекуса.

Особенно тяжело организм переносит сочетание жирной пищи, сладостей и алкоголя.

Иногда проблема не в еде

Если сонливость после приема пищи возникает постоянно и сильно мешает жить, причина может быть не только в рационе.

Такой симптом иногда встречается при:

сахарном диабете;

инсулинорезистентности;

заболеваниях щитовидной железы;

анемии;

синдроме апноэ сна;

хроническом недосыпе.

Поэтому при выраженной сонливости стоит обратить внимание на общее состояние здоровья.

Как не уснуть после обеда

Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил:

не переедать;

сократить количество быстрых углеводов;

добавлять в рацион белок и клетчатку;

пить достаточно воды;

больше двигаться после еды.

Даже десятиминутная прогулка после обеда помогает организму быстрее справиться с переработкой пищи и снижает риск сонливости.

Когда стоит обратиться к врачу

Если желание спать после еды появляется ежедневно, сопровождается сильной слабостью, головокружением или резкими приступами голода, стоит пройти обследование.

В некоторых случаях за обычной послеобеденной сонливостью могут скрываться нарушения обмена веществ или эндокринные заболевания.

Впрочем, чаще всего причина гораздо проще: организму тяжело справляться с большими порциями и избытком быстрых углеводов. Поэтому иногда лучший способ вернуть бодрость — не чашка кофе, а пересмотр собственного меню.

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