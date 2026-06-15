Мозг хуже работает, вес набирается: чем вреден сон менее шести часов

Регулярный сон менее шести часов может серьезно сказаться на здоровье

Фото: www.globallookpress.com/Jens Honore

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Лучший способ сохранить здоровье — не искать возможность наверстать недополученный отдых потом.

Современный ритм жизни заставляет многих жертвовать сном ради работы, учебы или развлечений. Однако врачи предупреждают: регулярный сон продолжительностью менее шести часов может серьезно сказаться на здоровье. Причем последствия затрагивают не только самочувствие, но и работу мозга, сердца, иммунной системы и даже обмен веществ.

Подробнее рассказали в материале 5-tv.ru.

Мозг начинает работать хуже

Одними из первых от недосыпа страдают внимание, память и способность принимать решения.

После нескольких ночей с недостаточным количеством сна человеку становится сложнее концентрироваться, он чаще допускает ошибки и медленнее реагирует на происходящее вокруг.

Исследования показывают, что хронический недосып может снижать когнитивные функции настолько сильно, что эффект сравнивают с состоянием легкого алкогольного опьянения.

Растет риск сердечно-сосудистых заболеваний

Во время сна организм восстанавливает сердечно-сосудистую систему. Если человек постоянно недосыпает, сердце и сосуды работают в условиях постоянного стресса.

У людей, которые регулярно спят менее шести часов, чаще встречаются гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркты и инсульты.

Кроме того, недосып может повышать уровень гормонов стресса, что дополнительно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Иммунитет становится слабее

Сон играет важную роль в работе иммунной системы. Во время полноценного отдыха организм вырабатывает вещества, которые помогают бороться с вирусами и воспалениями. При хроническом недосыпе этот процесс нарушается.

В результате человек начинает чаще болеть простудными заболеваниями, медленнее восстанавливается после инфекций и хуже переносит нагрузки.

Повышается риск набора веса

Недостаток сна влияет на гормоны, отвечающие за чувство голода и насыщения.

Когда человек мало спит, организм начинает вырабатывать больше грелина — гормона, усиливающего аппетит, и меньше лептина — гормона сытости.

Из-за этого появляется тяга к сладкой, жирной и калорийной пище. Именно поэтому хронический недосып считается одним из факторов риска ожирения.

Страдает психическое здоровье

Люди, которые регулярно не высыпаются, чаще сталкиваются с раздражительностью, тревожностью и перепадами настроения.

Длительный дефицит сна может повышать риск развития депрессии и тревожных расстройств. В некоторых случаях возникает ощущение эмоционального истощения и постоянной усталости, которая не проходит даже после выходных.

Ускоряется старение организма

Во время сна происходит восстановление клеток и тканей. Если организм постоянно недополучает отдых, процессы регенерации замедляются. Это может отражаться на состоянии кожи, обмене веществ и общем уровне энергии.

Некоторые исследования также связывают хронический недосып с ускоренным биологическим старением организма.

Повышается риск диабета

Недостаток сна влияет на чувствительность клеток к инсулину.

Из-за этого организму становится сложнее контролировать уровень сахара в крови. Ученые считают хронический недосып одним из факторов, повышающих риск развития сахарного диабета второго типа.

Сколько нужно спать взрослому человеку

Большинство специалистов рекомендуют взрослым людям спать от семи до девяти часов в сутки.

При этом важна не только продолжительность, но и качество сна. Даже если человек проводит в постели достаточно времени, частые пробуждения и поверхностный сон не позволяют организму полноценно восстановиться.

Можно ли «отоспаться» в выходные

Врачи отмечают, что несколько дополнительных часов сна в выходные действительно помогают немного снизить последствия недосыпа.

Однако полностью компенсировать хронический дефицит сна таким способом невозможно. Если человек регулярно спит по пять-шесть часов в будни, а затем пытается наверстать упущенное за два выходных дня, организм все равно продолжает испытывать последствия нехватки отдыха.

Поэтому лучший способ сохранить здоровье — не искать возможность «отоспаться потом», а сделать полноценный сон такой же важной частью жизни, как правильное питание и физическая активность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.