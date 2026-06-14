Средства ПВО сбили восемь летевших на Москву беспилотников за сутки

Фото: © РИА Новости/Константин Морозов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала суток 14 июня уничтожили восьмой беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сбит еще один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в сообщении.

Ранее Собянин информировал о перехвате еще одного беспилотника, а до этого — о шести уничтоженных целях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 13 июня средства ПВО уничтожили 109 украинских беспилотников над 12 регионами России. По данным Минобороны, дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской и Рязанской областями, Московским регионом, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Также 5-tv.ru сообщал о том, что в результате атаки ВСУ на магазин в Курской области пострадали два человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.