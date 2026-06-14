Собянин рассказал, какой будет станция «Курьяново» Бирюлевской линии метро

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Новый облик будущего объекта отразит историю района и будет выделяться необычными архитектурными решениями.

Будущая станция «Курьяново» Бирюлевской линии метро получит выразительный индустриальный дизайн. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

«Ее образ вдохновлен историей индустриального района Печатники, в котором она расположится. В дизайне будет преобладать железобетон, который используют для отделки путевых стен, колонн между путями и потолка», — написал градоначальник.

Наземные павильоны выполнят в лаконичном стиле с сочетанием бетонных порталов и стеклянных конструкций. Потолочные балки оформят аквапанелями с фактурой монолитного бетона, а для отделки полов выберут натуральный камень.

Станция войдет в первый участок строящейся Бирюлевской линии и разместится между Батюнинским проездом и Проектируемым проездом № 5112.

На площадке уже ведутся подготовительные работы: специалисты сооружают форшахту и возводят ограждающие конструкции котлована. Одновременно продолжается проходка левого тоннеля от станции «Кленовый бульвар» до переходной камеры рядом с «Курьяново». После завершения этого этапа строители приступят к сооружению правого тоннеля. В следующем году для прокладки двухпутного тоннеля к станции задействуют тоннелепроходческий комплекс большого диаметра.

Бирюлевская линия соединит территорию бывшей промзоны «ЗИЛ» с районами Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. На ветке запланировано десять станций, а ее запуск позволит улучшить транспортную доступность более чем для миллиона жителей столицы.

Сейчас работы ведутся более чем на половине будущих станций линии. В строительстве находятся «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Луганская», «Каспийская» и «Курьяново». Еще четыре станции — «Москворечье», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево» — пока находятся на стадии проектирования.

Завершить строительство первого участка линии от «ЗИЛ» до «Курьянова» планируется в 2028 году. Второй этап, который протянется до Бирюлева, должен быть готов годом позже — в 2029-м.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.