Сергей Собянин поздравил с 100-летием ветерана ВОВ Владимира Колосова

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Юбиляр продолжает вести активный образ жизни, много путешествует.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил педагога и ветерана Великой Отечественной войны Владимира Колосова с 100-летним юбилеем в личном канале в мессенджере МАКС.

В разные годы юбиляр работал военруком, преподавал начальную военную подготовку и вел уроки географии. Последним местом его работы стала школа № 1577, которую Колосов покинул только в 98 лет. Больше 70 лет он проработал в системе образования Москвы.

«Сегодня юбиляр продолжает активный образ жизни, много путешествует, болеет за футбольную команду „Зенит“. В этом году в День Победы он открыл матч в Санкт-Петербурге символическим ударом по мячу», — рассказал мэр Москвы.

В своем поздравлении глава города пожелал Владимиру Михайловичу крепкого здоровья и долгой активной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы поздравил жителей и гостей столицы с национальным праздником — Днем России.

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