Мэр Москвы наградил выдающихся горожан в преддверии Дня России

Фото: МАКС/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Собянин поблагодарил москвичей за труд.

Накануне Дня России состоялось вручение государственных и городских наград жителям столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС. Глава города поблагодарил москвичей за самоотверженный труд и поздравил их с наступающим праздником.

В рамках мероприятия Сергей Собянин вручил медали Луки Крымского за помощь в экстремальных условиях получили фельдшеры и врачи скорой помощи, а также сотрудники института Склифосовского. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждили общественного деятеля Вячеслава Бочарова. Почетное звание «Заслуженный учитель» присвоили педагогу школы №1504, а грамоту Президента получил глава «Мосгортранса».

Знаками отличия «За безупречную службу городу Москве» отмечены директор школы, главный хранитель музея Пушкина, солистка театра оперетты, ректор юридического университета и врач-онколог.

Собянин отметил, что Москва всегда находится на передовой: город комплектует воинские подразделения, а столичная промышленность выпускает четверть всего военно-промышленного комплекса страны. Экономика Москвы, по его словам, остается одной из сильнейших среди крупных городов мира.

Ранее Сергей Собянин рассказал о продолжении реконструкции Донского монастыря в Москве.

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