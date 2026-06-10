«Я своей судьбой довольна»: о чем говорила Людмила Чурсина в последнем интервью

Людмила Чурсина в последнем интервью говорила, что довольна своей судьбой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса могла уехать в Голливуд, но Россия была ей дороже.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина не жалела об отказе от карьеры в Голливуде и хотела поехать на Донбасс. Об этом она рассказала в своем последнем интервью в программе «Жизнь и судьба» в 2023 году.

Актриса вспомнила, как когда-то получила возможность работать за океаном, однако уехать ей не позволили.

«Вы знаете, я помню, меня вызвал министр кино. Говорит: «Ну что, Людмил? Приятно, но не поедешь», — рассказала Чурсина.

На вопрос ведущего о том, жалела ли она потом об упущенном шансе, артистка ответила отрицательно.

«Честное пионерское, честное комсомольское, честное человеческое — не пожалела. В то время у меня было много работы здесь, на родине, в России», — призналась она.

Позже, уже во время поездки в США, к Чурсиной во время показа отрывков фильма подсел пожилой мужчина и спросил, почему она тогда не приехала в Голливуд.

«Говорит: «А что ж вы не приехали? У вас бы могла быть другая судьба». Я говорю: «Вы знаете, я своей судьбой более чем довольна, я не хочу другой», — вспоминала актриса.

«Страх — это страшное явление»

В интервью Чурсина также рассказала о родственниках, оставшихся в Латвии, и о том, как изменилась связь с близкими на фоне политической обстановки. По словам актрисы, разговоры стали короткими и осторожными.

«Страх — это такое страшное явление, и, наверное, в людях посеян страх. Страх за завтрашний день, страх за детей, за близких, да за свои жизни», — сказала она.

Чурсина отметила, что теперь общение часто сводилось к нескольким фразам. Она добавила, что похожие сложности возникают и у ее знакомых, у которых родственники живут на Украине.

«Мы созваниваемся очень коротко: „Все нормально, все благополучно, все живы“. Все. „Как у вас?“ Я говорю: „То же самое, жива“. Все живы. И очень короткое общение», — поделилась артистка.

«А кто, если не мы?»

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Отдельно Чурсина говорила о поездках молодых актеров Театра Российской армии на Донбасс. По ее словам, коллеги встречались там с военнослужащими и однажды спросили: страшно ли им находиться на фронте.

«Ребята как-то переглянулись и сказали: „А кто, если не мы?“ „А кто, если не мы?“ — дорого стоит», — отметила актриса.

Чурсина призналась, что сама тоже просилась поехать на Донбасс. Она отметила, что с удовольствием сделала бы это, так как не боится труда. По ее словам, она могла бы варить кашу, стирать и гладить для солдат.

«Я пришла к нашему директору, моему однофамильцу, Ивану Ивановичу Чурсину, и говорю: «В любую поездку, на Донбасс, у меня есть палочка, я могу сражаться», — рассказала она.

По словам артистки, директор ответил, что он ее не отпустит, так как у нее спектакль и она нужна в театре.

«Не теряйте надежды и веры»

Артистка также вспомнила, что ее жизнь началась в военное время. Чурсина родилась в 1941 году, когда уже шла Великая Отечественная война.

«Я родилась — началась война. Вот я, как говорится, уже с горы иду… Жизнь… Господу угодно, когда мне быть призванной… И опять в мире тревожно», — сказала она.

В финале интервью Чурсина обратилась к женщинам, которые ждут своих близких с фронта. Тема ей близка, так как актриса снялась в фильме «Журавушка», в которой играла Марфу. Муж героини служил во время войны и не вернулся. Несмотря на большое количество поклонников, Марфа продолжала хранить верность супругу, который когда-то называл ее Журавушкой.

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«Сегодняшним нашим журавушкам, матерям, дочерям, сестрам я хочу сказать и пожелать: не теряйте надежды и веры. И все равно победа будет за нами», — заключила актриса.

«Устала мусолить свою жизнь»

Людмила Чурсина не любила превращать личную жизнь в публичное зрелище, поэтому редко давала интервью. В 2016 году, после съемок документального фильма Первого канала «Людмила Чурсина. Спасибо за то, чего нет», актриса призналась авторам проекта, что больше не хочет возвращаться к прошлому.

«Это мое последнее интервью, я устала мусолить свою жизнь», — сказала Чурсина.

В том же фильме она объясняла, что решила привести в порядок свое прошлое. Актриса сожгла сотни фотографий, телеграмм и писем — почти весь личный архив.

«Пришла пора привести в порядок мое прошлое», — признавалась народная артистка.

Что известно о смерти Людмилы Чурсиной

О смерти Людмилы Чурсиной сообщили в Театре Российской армии 10 июня. Причиной ухода из жизни стала продолжительная болезнь.

Чурсина не дожила до юбилея — 20 июля ей должен был исполниться 85 лет. В театре готовились отмечать день рождения народной любимицы.

По данным РИА Новости со ссылкой на окружение актрисы, Чурсина около года боролась с онкологическим заболеванием.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. В 1963 году она окончила Театральный институт имени Б. Щукина, а еще студенткой дебютировала в кино — в фильме «Когда деревья были большими».

За свою карьеру актриса сыграла более 114 ролей в кино. Среди самых известных работ — «Долгая дорога в дюнах», «Адъютант его превосходительства», «Угрюм-река» и «Следствие ведут знатоки».

В 1981 году Чурсина получила звание народной артистки СССР. Также она была награждена Орденом Дружбы народов, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орденом Почета.

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