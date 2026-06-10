От казачки Дарьи до Анфисы: самые сильные и яркие роли Людмилы Чурсиной
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Легендарной актрисы советского и российского кино не стало в возрасте 84 лет.
Людмила Алексеевна Чурсина — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР и одна из самых ярких звезд отечественного кинематографа второй половины XX века. За свою долгую карьеру она создала настоящую галерею женских образов — от простых русских женщин до исторических личностей и литературных героинь. В этой статье мы вспомним самые значимые и любимые зрителями роли актрисы.
Она скончалась на 85-м году жизни. Актриса подарила миру кинематографа более 100 ролей. Какие герои в ее исполнении запомнятся миру больше всего — в материале 5-tv.ru.
Начало пути Людимлы Чурсиной: как будущая актриса чуть не стала авиастроителем
Людмила Алексеевна Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (ныне Душанбе) в эвакуации. Ее отец, Алексей Федорович, был кадровым военным, мать, Геновефа Ивановна, — медицинским работником. Детство и юность Чурсиной прошли в городе Великие Луки, который она считает своей малой родиной. Там в 1959 году она окончила школу с золотой медалью. Училась она блестяще, и точные науки давались ей легко. В планах было поступление в Московский авиационный институт (МАИ), но судьба распорядилась иначе.
Приехав в Москву, она «за компанию» с подругой решила попробовать свои силы в театральных вузах. И поступила сразу в три: ВГИК, ГИТИС и Щукинское училище. Свой выбор Людмила Чурсина остановила на «Щуке», который с отличием окончила в 1963 году на курсе Леонида Шихматова.
Еще будучи студенткой, она дебютировала в кино, получив свою первую роль Зои в фильме «Когда деревья были большими» (1961). А в 1964 году произошло знаковое событие, определившее весь дальнейший творческий путь актрисы.
Роль, принесшая славу актрисе Людмиле Чурсиной
По-настоящему громким дебютом и первой большой ролью в кино стала для Людмилы Чурсиной казачка Дарья в экранизации рассказов Михаила Шолохова «Донская повесть» (1964), которую поставил режиссер Владимир Фетин. Эта роль стала для молодой 22-летней актрисы настоящим испытанием и триумфом одновременно.
Режиссер утвердил ее на роль не сразу, дав десять дней испытательного срока. По его заданию актриса должна была «обабиться» — по-настоящему вжиться в образ донской казачки. Для этого Чурсину поселили в настоящей казачьей семье, где она училась вести быт, управляться с хозяйством и перенимать местный уклад.
Несмотря на небольшой актерский опыт, Чурсина провела свою роль мощно, цельно и заразительно. Критики и зрители были покорены. За роль Дарьи Людмила Чурсина получила свою первую серьезную награду — приз за лучшее исполнение женской роли на Всесоюзном кинофестивале. Сразу после выхода фильма актрису буквально завалили новыми предложениями.
Роли с актрисой Людмилой Чурсиной, ставшие классикой советского кино
Конец 1960-х годов стал для Людмилы Чурсиной периодом невероятной творческой активности и народной любви. Она много и плодотворно снималась, создавая образы, которые навсегда вошли в историю кинематографа.
«Виринея» (1968)
В одноименном фильме актриса сыграла главную роль — сильную, страстную и свободолюбивую крестьянку Виринею, которая бросает вызов патриархальным устоям. Эта роль, полная внутреннего огня и бунтарства, стала одной из визитных карточек актрисы.
«Журавушка» (1968)
Фильм рассказывает трогательную историю о девушке Марфе (Журавушке), которая во время Великой Отечественной войны теряет мужа. Чурсина создала пронзительный образ русской женщины, сумевшей сохранить душевную чистоту и нежность, несмотря на все тяготы. Эта роль принесла актрисе поистине мировое признание: за «Журавушку» она получила Гран-при (Серебряную раковину) на XVII Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. По легенде, премию ей вручала сама Одри Хепберн. Успех был настолько ошеломляющим, что актрисе предложили трехлетний контракт на 15 фильмов в Голливуде, но власти не дали разрешения на выезд, решив не терять такое дарование для страны.
«Угрюм-река» (1969)
В этой экранизации романа Вячеслава Шишкова Людмила Чурсина блестяще исполнила роль Анфисы, одной из ключевых героинь повествования. Ее героиня, полная жизненной силы и драматизма, добавила истории о сибирском купечестве особую эмоциональную глубину.
«Адъютант его превосходительства» (1969)
В этом культовом многосерийном фильме Чурсина предстала в роли Оксаны. Сам Николай Стародымов, известный журналист и писатель, позже назовет эту роль лучшей в карьере актрисы.
За эти и другие выдающиеся работы в 1970 году Людмиле Чурсиной была присуждена Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых. А в 1981 году она получила звание народной артистки СССР, став одной из самых молодых обладательниц этого почетного звания.
Театральные работы актрисы Людмилы Чурсиной
Кинороли принесли Чурсиной всенародную славу, но театр всегда занимал в ее жизни особое место. Сразу после окончания училища она служила в Театре имени Вахтангова, с 1974 года — в Ленинградском театре драмы им. Пушкина. Однако главной театральной сценой для нее стал Центральный театр Советской (ныне Российской) армии, куда она перешла в 1984 году.
Среди лучших театральных ролей актрисы критики и зрители неизменно выделяют:
- Настасья Филипповна в спектакле «Идиот» по роману Ф. М. Достоевского. Это была ее первая роль в Театре Армии, где ее партнерами стали Аристарх Ливанов, Владимир Зельдин и Александр Петров;
- Баронесса Штраль в драме «Маскарад» М. Ю. Лермонтова;
- Эрнестина Тютчева в постановке «Прощальный свет».
В театре раскрылась глубинная, психологическая сторона ее таланта, позволившая создавать сложные, противоречивые и многогранные характеры.
Поздние годы и признание актрисы Людмилы Чурсиной
Людмила Чурсина продолжает активно работать и сегодня. На ее счету десятки ролей в сериалах и фильмах: «Горячев и другие», «Маргоша», «Интерны», «Закрытая школа», «Чисто московские убийства». В последние годы она занята в спектакле «Два билета в Милан».
Ее вклад в культуру отмечен огромным количеством наград и званий: орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орден Почета, орден Дружбы народов, премия Министерства обороны и многие другие. В 2002 году в Москве на Аллее кинематографической славы была заложена плитка с отпечатком руки Людмилы Чурсиной.
Всех своих героинь Людмилу Чурсину объединяет одно — это сильные, страстные и невероятно цельные натуры, которые с годами не только не потускнели в памяти зрителей, но и продолжают восхищать своей искренней, глубокой и могучей игрой великой актрисы.