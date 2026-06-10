Сергей Собянин: завершена реставрация ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево

Фото: МАКС/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Спустя почти 100 лет москвичи смогут прогуляться по ранее закрытой территории.

В Москве завершилась реставрация исторического ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево — уникального памятника архитектуры XVIII–XIX веков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в мессенджере МАКС.

«В последние годы Москва уделяет особое внимание сохранению объектов культурного наследия», — написал он в личном блоге.

Спустя почти век закрытая территория усадьбы откроется для москвичей и туристов. В отреставрированном пространстве начнет работу культурный центр. В нем обустроят концертные и выставочные залы, лекторий, библиотеку, фотостудию, зимний сад, а в оранжерее появится ресторан.

Специалисты вернули усадьбе ее исторический облик. В главном доме обновили фасады, отреставрировали старинные изразцовые камины, парадную лестницу с Тритонами и восстановили живопись в Голубой гостиной. На прилегающей территории по архивным фото и чертежам воссоздали сад.

Также мастера привели в порядок знаменитую скульптуру «Гермес с младенцем Дионисом», отремонтировали историческую ограду с башнями и оснастили все здания современными инженерными коммуникациями.

Сейчас специалисты также возвращают прежний облик зданию Центрального телеграфа, усадьбе Останкино, палатам XVII века на Пречистенке и другим объектам культурного наследия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в центре Москвы на Страстном, Чистопрудном и Цветном бульварах заработали городские сады.

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