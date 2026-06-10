Будильник еще молчит: как организм сам будит нас вовремя

Фото: 5-tv.ru

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Каждый хотя бы раз сталкивался с этим загадочным явлением.

Наверняка каждому знакома ситуация: вы просыпаетесь сами и понимаете, что будильник должен зазвенеть буквально через минуту-другую. Причем происходит это настолько точно, что кажется почти мистикой.

На самом деле у этого феномена есть вполне научное объяснение. Исследования показывают, что организм способен заранее готовиться к пробуждению, если привык просыпаться в одно и то же время. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Организм умеет предсказывать

Главную роль играет так называемый циркадный ритм — внутренние биологические часы человека. Они регулируют сон, бодрствование, температуру тела, выработку гормонов и множество других процессов.

Если человек несколько дней подряд ставит будильник на одно и то же время, мозг начинает запоминать этот режим. Постепенно организм заранее готовится к подъему, даже если человек этого не осознает.

Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Clinical Endocrinology& Metabolism, показало, что у людей, которые знают точное время пробуждения, перед подъемом начинает расти уровень гормонов стресса, прежде всего кортизола. Этот процесс запускается еще до звонка будильника. Фактически организм начинает «разогреваться» перед пробуждением.

Кортизол — не только про стресс

Многие воспринимают кортизол исключительно как вредный гормон стресса, но это не совсем так. У здорового человека его уровень естественным образом повышается утром. Этот механизм помогает организму перейти от сна к бодрствованию: повышается давление, активизируется работа мозга, ускоряется обмен веществ.

Немецкие исследователи из Университета Любека обнаружили, что если человек знает время, когда ему нужно проснуться, организм начинает вырабатывать больше кортизола примерно за час до предполагаемого подъема.

Именно поэтому некоторые люди просыпаются буквально за несколько минут до сигнала будильника и чувствуют себя вполне бодрыми.

Мозг продолжает отслеживать время во сне

Во время сна мозг не отключается полностью. Некоторые его структуры продолжают анализировать окружающую среду и внутренние сигналы организма.

Ученые считают, что мозг способен отслеживать приближение привычного времени пробуждения через работу внутренних биологических часов, расположенных в области гипоталамуса. Этот центр помогает синхронизировать организм со сменой дня и ночи.

По сути, пока человек спит, мозг продолжает контролировать расписание и при необходимости может инициировать пробуждение еще до внешнего сигнала.

Почему это работает не у всех

Точное пробуждение перед будильником обычно характерно для людей со стабильным режимом сна. Если человек ложится и встает примерно в одно время, внутренние часы работают предсказуемо. Организм понимает, когда ожидать подъем, и начинает готовиться к нему заранее.

Совсем иначе ситуация выглядит при нерегулярном графике, частых недосыпах, сменной работе или постоянных поздних отбоях. В таких условиях циркадные ритмы сбиваются, поэтому внутренним часам становится гораздо сложнее прогнозировать момент пробуждения.

Именно поэтому многие замечают, что в рабочие недели могут просыпаться за минуту до будильника, а после нескольких бессонных ночей этот эффект исчезает.

Иногда дело в тревоге

Существует и другая причина раннего пробуждения. Если человеку предстоит важное событие — экзамен, собеседование, ранний рейс или ответственная встреча, мозг может буквально «дежурить» ночью.

Психологи называют это предвосхищающей тревогой. Человек боится проспать, поэтому мозг сохраняет повышенную настороженность даже во время сна. В результате пробуждение происходит раньше сигнала будильника, иногда за несколько минут, а иногда и за час-два. В этом случае речь идет уже не о точной работе биологических часов, а о повышенном уровне тревожности.

Полезно ли просыпаться до будильника

Если это происходит регулярно и человек чувствует себя отдохнувшим, поводов для беспокойства нет. Более того, специалисты по сну считают такое пробуждение признаком того, что режим сна хорошо синхронизирован с внутренними биологическими часами.

Хуже, когда человек постоянно просыпается значительно раньше запланированного времени и больше не может уснуть. Особенно если это сопровождается усталостью, раздражительностью или сонливостью днем. В таких случаях причиной могут быть стресс, тревожные расстройства или нарушения сна.

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