Метафора реальности? Почему снятся тупики, закрытые двери и обрывающиеся лестницы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Избавиться от тревожных сюжетов во время ночного отдыха можно.

Сны, в которых человек не может найти выход, доехать до нужного места, открыть дверь или подняться по обрывающейся лестнице, могут быть связаны с тревожностью и ощущением небезопасности. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал психолог Павел Жавнеров.

По словам эксперта, такие сюжеты не стоит воспринимать буквально. Чаще всего они становятся метафорой того, что происходит с человеком в реальной жизни.

«Зачастую сны — это всего лишь метафора того, что происходит в жизни человека. Грубо говоря, подсознание пытается выразить отношение человека к тому, что происходит в жизни, через различные образы во сне», — объяснил психолог.

Почему мозг показывает пугающие образы

Жавнеров отметил, что у подсознания нет привычной цензуры. Поэтому во сне могут появляться самые разные образы — тревожные, пугающие, насильственные или даже сексуальные.

По словам специалиста, если в течение дня человек испытывает сильное внутреннее напряжение, психика продолжает перерабатывать эти эмоции ночью.

«Когда у человека есть высокая тревожность на эмоциональном уровне, у психики появляется потребность в безопасности», — рассказал эксперт.

Именно поэтому человеку могут сниться ситуации, где он оказывается в тупике, не может выбраться, куда-то добраться или чувствует угрозу.

Причина — потребность в безопасности

Психолог объяснил, что потребность в безопасности относится к базовым. Если она не удовлетворена, психика воспринимает это как первоочередную проблему.

По его словам, именно поэтому мозг показывает человеку его внутреннее состояние через символические сюжеты: за ним кто-то гонится, он не может найти выход, оказывается в замкнутом пространстве или сталкивается с препятствиями.

Как избавиться от тревожных снов

По словам эксперта, главный способ снизить частоту таких сновидений — работать с уровнем тревожности.

«Когда тревожность на эмоциональном уровне снижается, психика начинает чувствовать себя в большей безопасности. Соответственно, все эти вещи проходят», — рассказал Жавнеров.

Он добавил, что в практике сталкивался с клиентами, которым регулярно снились тревожные сны. После снижения уровня тревоги подобные проблемы у них исчезали.

Когда пора обратиться к специалисту

Разовые тревожные сны могут быть реакцией на усталость, стресс или сложный день. Однако если кошмары повторяются часто, это уже повод обратить внимание на свое эмоциональное состояние.

«Если человеку по две-три ночи в неделю снятся кошмары, это уже говорит о том, что у него в течение дня есть определенные проблемы на эмоциональном уровне», — предупредил психолог.

В таком случае стоит обратиться к специалисту и разобраться, что именно поддерживает тревогу в реальной жизни.

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