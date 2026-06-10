Смартфон под подушкой: привычка, которая мешает вам высыпаться

Фото: 5-tv.ru

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Многие люди не представляют вечерней рутины без телефона.

Вечерний сценарий у многих давно стал одинаковым: человек ложится в кровать, выключает свет и обещает себе заглянуть в телефон буквально на пару минут. Проверить сообщения, посмотреть погоду, открыть соцсети, ответить в чате, включить короткое видео перед сном.

Эти «пару минут» часто незаметно превращаются в час, а утро начинается с ощущения, будто организм так и не успел восстановиться. Проблема не только в том, что смартфон отнимает время сна.

Он мешает мозгу вовремя успокоиться, делает отдых более поверхностным и постепенно превращает кровать из места восстановления в продолжение рабочего стола, новостной ленты и бесконечного потока раздражителей. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Телефон в кровати мешает уснуть

Главная ошибка — считать, что телефон перед сном просто «немного развлекает». На самом деле он продолжает держать мозг в активном режиме. Человек уже лег, физически готов отдыхать, но внимание все еще переключается между сообщениями, роликами, новостями, комментариями и уведомлениями.

Мозг не получает четкого сигнала, что день закончился. Вместо плавного перехода ко сну он продолжает обрабатывать информацию и реагировать на нее.

Чаще всего разговор о вреде смартфона сводят к синему свету. Это действительно важный фактор: яркий экран вечером может мешать выработке мелатонина — гормона, который участвует в регуляции сна и бодрствования.

Но если бы дело было только в подсветке, проблему можно было бы решить ночным режимом и снижением яркости. В реальности сильнее всего сон портит не сам экран, а то, что происходит на нем.

Соцсети, переписки и видео устроены так, чтобы удерживать внимание. Человек получает быстрые эмоциональные стимулы: смешное, тревожное, раздражающее, интересное, неожиданное.

Даже если контент кажется легким, нервная система все равно включается. После такого мозгу сложнее резко остановиться и перейти в состояние покоя. Поэтому человек может закрыть телефон, повернуться на бок и еще долго прокручивать в голове увиденное или прочитанное.

Вечерний скроллинг крадет сон

Самая неприятная особенность смартфона в кровати — он редко воспринимается как полноценная активность. Если человек до полуночи работает, читает книгу или смотрит фильм, он обычно понимает, что поздно лег.

А вот скроллинг кажется чем-то промежуточным: вроде бы уже отдыхаешь, вроде бы уже в постели, вроде бы почти спишь. Из-за этого время уходит особенно незаметно.

Многие берут телефон с конкретной целью: ответить на одно сообщение, поставить будильник, проверить маршрут на завтра. Но уже через несколько минут открываются рекомендации, уведомления, сторис, новости или видео.

Алгоритмы подсовывают следующий ролик, следующую тему, следующий повод задержаться. В результате человек не принимает осознанного решения «я не буду спать еще час». Это происходит само собой.

Именно поэтому телефон в кровати опаснее телевизора или ноутбука. Он лежит в руке, реагирует мгновенно, не требует усилий и всегда предлагает что-то еще.

Лента не заканчивается, сообщения приходят в любое время, а короткие видео создают ощущение, что каждое из них почти ничего не значит. Но вместе они легко съедают тот самый час сна, которого потом не хватает утром.

Сон становится хуже, даже если вы спали достаточно

Есть еще один важный момент: смартфон влияет не только на длительность сна, но и на его качество. Человек может формально провести в кровати семь или восемь часов, но проснуться разбитым. Причина в том, что мозг перед засыпанием не успел нормально «снизить обороты», а нервная система вошла в ночь в состоянии возбуждения.

Когда перед сном человек читает тревожные новости, спорит в комментариях, отвечает на рабочие сообщения или эмоционально вовлекается в переписку, организм не воспринимает это как отдых.

Пульс может быть чуть выше, мысли — активнее, а напряжение — сильнее. Даже если засыпание произошло быстро, сон может стать более поверхностным, с частыми микропробуждениями и ощущением, что ночь прошла не глубоко.

Особенно вредна привычка отвечать на рабочие сообщения уже в постели. В этом случае кровать перестает ассоциироваться только со сном. Она становится местом, где человек решает задачи, тревожится, реагирует на чужие просьбы и держит голову в режиме готовности. Со временем организму становится сложнее отделять отдых от дел, а засыпание начинает требовать больше времени.

Уведомления мешают даже после того, как экран погас

Многие считают, что проблема заканчивается, как только телефон отложен. Но если смартфон лежит рядом с подушкой, он все равно остается частью ночной среды. Вибрация, вспышка экрана, звук уведомления или даже ожидание сообщения могут мешать расслабиться. Человек может не проснуться полностью, но сон все равно станет менее спокойным.

Отдельная проблема — привычка проверять телефон среди ночи. Кто-то проснулся на минуту, посмотрел время, увидел уведомление, открыл чат, потом новость, потом ленту. В результате короткое ночное пробуждение превращается в полноценный сеанс бодрствования. После этого снова уснуть бывает сложнее, потому что мозг получил свет, информацию и новый повод думать.

Даже если уведомления выключены, близость телефона сама по себе провоцирует автоматическое поведение. Рука тянется к нему сама. Поэтому один из самых рабочих способов улучшить сон — не просто включить беззвучный режим, а физически убрать смартфон подальше от кровати. Когда телефон лежит не на расстоянии вытянутой руки, а в другом конце комнаты, привычка проверять его ночью постепенно ослабевает.

Отказаться от телефона сразу не получится

Полностью убрать смартфон из вечерней жизни удается не всем, и это нормально. У многих в телефоне будильник, рабочие чаты, связь с близкими, заметки, музыка или приложения для сна.

Лучше начинать не с жесткого запрета, а с постепенной перестройки привычки. Главная цель — вернуть кровати статус места для сна, а не площадки для бесконечного потребления информации.

Самый мягкий вариант — ввести «цифровой коридор» перед сном. Например, за 30–60 минут до отбоя перестать открывать соцсети, новости и рабочие чаты.

Телефон можно оставить для нейтральных задач: поставить будильник, включить спокойную музыку, запустить аудиокнигу или белый шум. Важно, чтобы это не требовало постоянного внимания и не втягивало в новый поток информации.

Если хочется листать что-то перед сном, стоит хотя бы перенести это из кровати в другое место. Посидеть десять минут с телефоном в кресле, на кухне или за столом, а потом уже лечь спать без экрана в руках. Такой простой прием помогает мозгу снова связать кровать именно с отдыхом. Это особенно полезно тем, кто долго ворочается и привык «добивать» время телефоном.

Как правильно настроить телефон на ночь

Настройки тоже имеют значение, но они не должны быть единственной мерой. Ночной режим, теплая цветовая температура, сниженная яркость и режим «не беспокоить» действительно помогают уменьшить нагрузку.

Но они не отменяют главного: если человек продолжает смотреть эмоциональный контент, спорить, читать новости или отвечать на рабочие сообщения, мозг все равно остается активным.

Полезно заранее настроить режим сна так, чтобы уведомления автоматически отключались в одно и то же время. Можно разрешить звонки только от избранных контактов, если важно не пропустить экстренную ситуацию. Все остальное лучше переносить на утро. Большинство сообщений действительно не требуют ответа ночью, хотя в моменте кажется иначе.

Еще одна рабочая привычка — заменить телефон обычным будильником. Пока смартфон лежит рядом «потому что там будильник», соблазн открыть ленту остается. Если будильник отдельный, телефон можно спокойно оставить заряжаться в другой комнате или хотя бы далеко от кровати.

Чем заменить вечерний скроллинг

Привычку нельзя просто вырвать, особенно если она закрывала какую-то потребность. Для одних телефон перед сном — способ отключиться от проблем, для других — чувство связи с людьми, для третьих — попытка наконец получить немного личного времени. Поэтому важно не только убрать экран, но и предложить себе замену.

Самые простые варианты — бумажная книга, спокойная музыка, теплая ванна или душ, короткая растяжка, дневник, разговор без телефона, подготовка одежды и вещей на утро.

Смысл не в том, чтобы стать идеальным человеком с «правильным» вечерним ритуалом, а в том, чтобы дать мозгу более спокойный финал дня. Чем меньше резких стимулов перед сном, тем легче организму перейти в режим восстановления.

Хорошо работает и правило «одного действия». Вместо того чтобы лежать с телефоном и перескакивать между пятью приложениями, лучше выбрать что-то одно и ограниченное по времени.

Например, включить аудиокнигу на таймере или послушать спокойный подкаст без просмотра экрана. Такой формат меньше возбуждает нервную систему и не заставляет постоянно принимать маленькие решения: открыть, ответить, посмотреть, пролистать.

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