Собянин: В Москве построят «Технопарк Щербинка» в рамках нацпроекта «Кадры»
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
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«Технопарк Щербинка» будет состоять из двух корпусов высотой от четырех до пяти этажей».
В столице стартовало строительство центра инноваций и импортозамещения «Технопарк Щербинка». Объект возведут на двух участках общей площадью более двух гектаров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.
Здание построят на пересечении Рязановского шоссе с проспектом Славского. Город выделил эту землю инвестору в рамках масштабного инвестиционного проекта. Договоры аренды заключили на пять лет. За это время компания обязана построить технопарк и ввести его в эксплуатацию.
Новый центр также войдет в городскую программу стимулирования создания мест приложения труда. Благодаря этому проекту работу получат более 1,3 тысячи человек.
«Технопарк Щербинка» будет состоять из двух корпусов высотой от четырех до пяти этажей», — уточнил мэр Москвы.
В здании разместят шесть блоков с отдельными входами. Там построят научно-исследовательские лаборатории, конструкторские и проектные бюро.
На первых этажах обоих зданий предусмотрены помещения со вторым светом, а в первом корпусе — ворота-рампы для погрузки и разгрузки товаров.
Завершить строительство планируют уже в 2027 году. Возведение таких объектов поддерживает национальный проект «Кадры».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе продлят Филевскую и Сокольническую линии московского метрополитена.
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