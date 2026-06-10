«Чешусь до крови во сне»: что такое нейропатический зуд и почему мази не помогут

Daily Mail: при нейропатическом зуде мази и привычные лекарства не помогают

Фото: 5-tv.ru

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С этой проблемой сталкиваются миллионы людей по всему миру.

Представьте, что вас постоянно мучает зуд. Настолько сильный, что вы расчесываете кожу до крови во сне, просыпаетесь с новыми ранами и вынуждены надевать на ночь перчатки, чтобы не навредить себе. Именно с такой проблемой столкнулся пациент британского врача Мартина Скарра. Об этом сообщило Daily Mail.

Мужчина рассказал специалисту, что годами страдает от мучительного зуда и буквально сдирает кожу во сне. Однако причина оказалась не в аллергии и не в кожном заболевании.

Врач объяснил: речь может идти о нейропатическом зуде — состоянии, которое связано с нарушением работы нервной системы.

Зуд без причины

Большинство людей воспринимают зуд как реакцию кожи на раздражение. Например, после укуса комара, контакта с аллергеном или при экземе. Но иногда источник проблемы может заключаться совершенно в другом.

При нейропатическом зуде нервные волокна начинают ошибочно посылать в мозг сигналы, которые организм воспринимает как желание почесаться. В результате человек испытывает сильнейший зуд даже тогда, когда на коже нет видимых причин для дискомфорта.

Специалисты сравнивают это с фантомной болью, которую испытывают некоторые люди после ампутации конечности. Источник ощущений находится не снаружи, а внутри нервной системы.

Почему это происходит

Причин может быть много. Нейропатический зуд иногда развивается после травм позвоночника, операций, перенесенного опоясывающего лишая или заболеваний нервной системы.

Спровоцировать его также могут диабет, рассеянный склероз, повреждение периферических нервов и некоторые неврологические нарушения.

Особенность такого состояния в том, что обычные средства против зуда зачастую оказываются бесполезны.

Кремы, мази и антигистаминные препараты помогают при аллергии или воспалении кожи, но не способны устранить ошибочные сигналы, поступающие от нервов.

Как понять, что проблема в нервах

Одним из характерных признаков считается отсутствие видимых кожных изменений. Сначала кожа выглядит практически здоровой, но человек продолжает чесаться.

Со временем появляются расчесы, ранки, воспаления и даже рубцы, вызванные постоянным механическим повреждением.

Некоторые пациенты описывают ощущения как жжение, покалывание, чувство ползания насекомых под кожей или удары током.

Чаще всего зуд локализуется на руках, ногах, спине или волосистой части головы.

Почему зуд усиливается ночью

Многие пациенты отмечают, что днем еще способны контролировать себя, но ночью ситуация становится невыносимой.

Во время сна мозг меньше отвлекается на внешние раздражители и сильнее концентрируется на неприятных ощущениях. Кроме того, ночью меняется работа нервной системы и гормональный фон, что может усиливать восприятие зуда. В результате человек начинает расчесывать кожу бессознательно.

Что может помочь

По словам доктора Скарра, лечение зависит от причины нарушения.

Если зуд связан с повреждением нервов, врач может назначить препараты, которые воздействуют на нервную систему. В некоторых случаях используются лекарства, применяемые при нейропатической боли.

Также помогают лечение основного заболевания, физиотерапия и методы контроля стресса.

Специалисты советуют избегать перегрева, использовать увлажняющие средства для кожи и коротко стричь ногти, чтобы снизить риск травмирования кожи во время сна.

Однако главное правило — не заниматься самолечением.

Когда нужно обратиться к врачу

Если зуд продолжается неделями или месяцами, мешает спать, а обследования не выявляют аллергии или кожных болезней, стоит обратиться к неврологу.

Эксперты подчеркивают: нейропатический зуд встречается гораздо чаще, чем принято считать. По некоторым оценкам, с различными его формами сталкиваются миллионы людей по всему миру.

И хотя такое состояние редко представляет угрозу для жизни, оно способно серьезно ухудшить ее качество, превращая каждую ночь в настоящее испытание.

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