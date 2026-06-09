Ранним утром силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник ВСУ
Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожен летевший на Москву БПЛА
Фото: © РИА Новости/ Максим Блинов
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На месте падения обломков работают экстренные службы.
Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Москве. Об этом в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин, пост опубликован утром, в 05:50.
Он также добавил, что на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Градоначальник не передал сведений о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях.
Днем ранее Собянин несколько раз заявлял об успешном отражении беспилотных атак. От одного до трех украинских дронов были ликвидированы с небольшой временной разницей. Представители экстренных служб обследовали места падения обломков. О ранениях граждан не сообщалось.
Всего, по данным оборонного ведомства, в ночь на 8 июня силы ПВО перехватили 310 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами страны — Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом. БПЛА были замечены и над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее 5-tv.ru также рассказывал, что помощник машиниста пассажирского поезда сообщения Москва — Симферополь погиб в результате удара дрона ВСУ по железнодорожному составу. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, также пострадал машинист.
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