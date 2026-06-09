Не просто головная боль: врач назвал нетипичные первые симптомы опухоли мозга

Фото: 5-tv.ru

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Нередко онкологические заболевания заявляют о себе негромко, и пациенты списывают признаки недуга на усталость или нарушения сна.

Изменения поведения, новая странная головная боль, кратковременные эпизоды «отключения», обманы обоняния (запах гари) или гормональные нарушения могут указывать на развитие опухоли головного мозга. Но пациенты часто оправдывают тревожные звоночки стрессом и усталостью. Об этом журналистам Lenta.ru рассказал врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

По словам эксперта, не каждая головная боль, забывчивость или тревожность связаны с онкологией. Но если появляются и повторяются новые симптомы, ощущения нарастают, их не стоит списывать на переутомление, возраст или паническую атаку. Поводом для обследования, например, должны стать головная боль с тошнотой или рвотой, судороги, нарушения речи, зрения, координации или поведения.

Близкие обычно замечают, что человек изменился: он раздражителен или безразличен, подозрителен, расторможен, забывчив, ошибается в привычных действиях, не понимает речь и не может адекватно оценить свое состояние. Если эти состояния отмечаются неделями, человеку нужна медицинская помощь.

«Такие симптомы бывают при депрессии, тревожных расстройствах, нарушениях сна, сосудистых заболеваниях или на фоне приема лекарств. Но при опухолевом процессе они могут быть связаны с тем, что очаг, отек или повышенное внутричерепное давление нарушают работу определенных зон мозга», — заявил Буланов.

Некоторые проявления опухоли мозга выглядят как неврологические, но они могут быть связаны с гормональной системой. У женщин возможны нерегулярные или исчезнувшие менструации, бесплодие, выделение молока из молочных желез вне беременности и лактации, снижение либидо. При опухолях гипофиза также могут появляться и нарушения зрения, при этом очки не спасут.

Срочная медпомощь нужна при судорогах, спутанности сознания, приступах с падением, прикусом языка или непроизвольным мочеиспусканием. Если человек теряет силы на глазах, у него немеет одна сторона тела, возникают проблемы со зрением, глотанием и поведением, появляется новая головная боль, надо обратиться к врачу.

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