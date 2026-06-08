Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем социального работника

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Мэр обратился к специалистам в профессиональный праздник.

Сергей Собянин в День социального работника заявил, что главная задача столичных специалистов — поддерживать горожан в сложных обстоятельствах и решать насущные социальные вопросы. Об этом градоначальник написал в своем канале в мессенджере МАКС.

«Этот профессиональный праздник объединяет помощников по уходу, консультантов по долголетию, специалистов опеки, карьерных наставников и других сотрудников. Разные задачи, но суть одна: поддерживать людей в трудной жизненной ситуации, помогать им в решении социальных вопросов», — подчеркнул мэр.

Глава города отметил, что в мегаполисе выстроена передовая и результативная система социальной защиты, где цифровые технологии служат интересам жителей, а мастерство работников, несомненно, неразрывно связано с душевной теплотой.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр столицы Сергей Собянин рассказал о появлении специальных кабинетов химии в обновленных московских школах. Благодаря им на уроках теперь акцент будет сделан не только на теории, но и на практике.

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