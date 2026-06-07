Городские сады открылись на бульварах столицы в рамках проекта «Лето в Москве»
Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Встречайте торговые шатры, цветники с розами и «босоногую тропу» на улицах столицы.
В центре Москвы на Страстном, Чистопрудном и Цветном бульварах заработали городские сады, объединившие ландшафтный дизайн, театр и зоны отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг города Москвы.
Пространства открылись в рамках фестиваля «Сады и цветы» и общегородского проекта «Лето в Москве».
Страстной бульвар превратился в место пленэров и свободного творчества — цветники с розами, гортензиями, хвойными растениями и декоративными травами обрамляют прогулочные маршруты, где выставляются художники.
Чистопрудный бульвар решен в духе классического английского сада — с аллеями, живыми изгородями, ротондами и душистыми плетистыми розами на арках. Здесь установлена сцена для спектаклей и музыкальных выступлений, отгороженная от городского шума декоративными шпалерами и цветущими кулисами.
Цветной бульвар оформили как территорию детства — на аллеях появились торговые шатры, гигантские игрушки, а главным героем стал надувной слон высотой четыре метра.
Ключевым развлечением стала «Босоногая тропа» — стометровый маршрут из гальки, песка и деревянных дощечек, пройти который предлагается без обуви, чтобы в прямом смысле почувствовать лето под ногами.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, когда в Москве наступит 30-градусная жара.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.