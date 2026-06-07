Парные роды и никаких гендер-пати: Аверина и Соловьев ждут малыша в конце лета

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Спортсменка наслаждается беременностью, а супруг нежно ее оберегает. В том числе от лишнего вмешательства в таинство появления новой жизни.

Чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпиады в Токио 2020 года Дина Аверина уже в конце лета подарит первенца мужу — олимпийскому чемпиону 2014 года по фигурному катанию Дмитрию Соловьеву. Об этом счастливые и влюбленные спортсмены рассказали корреспонденту 5-tv.ru на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение». По словам Авериной, все сложные моменты беременности уже в прошлом.

«Все, что было, это прошло. Сейчас такой прекрасный период начинается, ну, почти заканчивается, и я наслаждаюсь каждым моментом. Чудо произойдет в конце лета», — сказала она.

Супруги признались, что хотели узнать пол малыша, как только узнали о беременности. И как только врач смог его определить на очередном обследовании, получили долгожданный ответ. Будущая мама отметила, что это произошло примерно на десятой неделе. Но журналистам своего секрета не раскрыла — всему свое время.

По подсчетам Соловьева и Авериной, их ребенок будет Львом по гороскопу. Это значит, пополнения семья ждет в период до 22 августа. Устраивать гендер-пати пара, очевидно, уже не планирует. Чемпионы скромно сообщили, что не стремятся делать шоу из важного события. Как подчеркнул фигурист, на них не влияют модные течения и тот факт, что едва ли не каждый публичный человек хотя бы готовит торт с цветной начинкой для фанатов.

«Когда идет какой-то тренд, мы стараемся не следовать этим трендам, все по классике. Раньше не было этих гендер-пати, мы считаем, что тоже будем следовать этим традициям», — отметил Соловьев.

Будущие родители планируют парные роды. Соловьев намерен быть рядом с любимой каждую минуту, но к некоторым моментам относится чрезвычайно серьезно. Спортсмен знает, что акушеры нередко предлагают отцу перерезать пуповину, но пока не готов рисковать. Он опасается, что от волнения сделает что-то неправильно, поэтому во всех медицинских вопросах рассчитывает исключительно на профессионалов. И Дина с ним согласна.

История любви двух чемпионов началась на съемках телепроекта «Ледниковый период», где они выступали в паре. Зимой 2024 года, после завершения шоу, их дружба и партнерство переросли в романтические отношения. Соловьев предложил Авериной руку и сердце 14 февраля 2025 года, а 7 июля они поженились. Для Дмитрия ребенок от Дины будет вторым, у него есть 16-летний сын от фигуристки Екатерины Лобановой.

Ранее, писал 5-tv.ru, младшая сестра певицы Ольги Бузовой Анна раскрыла пол малыша, появления которого ждет в августе.

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