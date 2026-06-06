Собянин сообщил о новых подходах в травматологической и ортопедической помощи в Москве
Собянин рассказал о развитии травматологии и ортопедии в Москве
Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey
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Стационары столицы оснастили передовыми технологиями,
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о развитии травматологической и ортопедической помощи в столице. В личном канале в мессенджере МАКС он рассказал, что ежегодно ее получают более 100 тысяч пациентов. В столице создана единая система, в которую входит сеть многопрофильных больниц.
Стационары оснастили передовыми технологиями, включая системы интраоперационной 3D-реконструкции для создания точных трехмерных моделей операций. Особое внимание уделяется малоинвазивной хирургии. Многие операции на костях и суставах проводят через проколы и доступы до двух сантиметров. Пациенты покидают стационары через двое суток после операции.
Самые современные виды помощи становятся доступнее. За прошлый год специалисты выполнили свыше 37 тысяч высокотехнологичных операций.
С 2023 года московские врачи проводят эндопротезирование коленных суставов с использованием роботических установок. Робот помогает точно установить эндопротез, что влияет на долговечность и скорость восстановления.
Для пациентов со сложными травмами и тяжелыми заболеваниями суставов создаются индивидуальные эндопротезы. Срок реабилитации сокращается почти в четыре раза — до четырех-шести недель.
Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что в столичном кинопарке «Москино» горожане смогут посетить кинодекорации, которые воссоздают реальные районы города.
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