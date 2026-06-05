Бесплатные мастер-классы по цигуну и даоинь пройдут на ВДНХ

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Участников ждут не только китайские оздоровительные практики, но и традиционная чайная церемония.

В субботу, 6 июня, на ВДНХ пройдут бесплатные мастер-классы по древним китайским оздоровительным практикам цигун и даоинь. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы.

Тренировки будут организованы с 12:00 до 18:00 на газоне ландшафтного аттракциона «Лента Мебиуса».

В программе мероприятий участников ждет комплекс занятий с тростью для улучшения работы суставов, имитация движения животных, а также дыхательные упражнения. Завершится оздоровительный день традиционной чайной церемонией.

Вход на все площадки бесплатный, однако желающим необходимо пройти предварительную регистрацию. Для тренировок понадобятся удобная обувь и свободная одежда. Если погода испортится, мероприятие не отменят, а просто перенесут под крышу — в лаунж-зону на втором этаже строения № 574.

Для тех, кто захочет продолжить тренировки, на ВДНХ круглый год работает бесплатный спортивный клуб. Бесплатные занятия с профессиональными инструкторами проходят каждое воскресенье с 10:00 до 12:00.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в первое воскресенье лета, 7 июня, в Москве пройдет традиционный Красочный забег. Во время прохождения дистанции участников будут осыпать цветными порошками.

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