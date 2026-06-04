Собянин рассказал о специальных кабинетах химии в обновленных школах Москвы

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При работах акцент будет сделан не только на теорию, но и на практику.

Свыше 80 специализированных кабинетов для уроков химии появятся в обновленных школах Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС написал столичный мэр Сергей Собянин.

«Акцент — не только на теорию, но и на практические занятия. Обновленные кабинеты химии дают возможность проводить исследования», — сообщил градоначальник.

Он отметил, что пространства оборудованы помещениями для лаборантов, а также рабочими зонами, которые позволяют проводить как групповые занятия, так и индивидуальные. Их также оснастили новыми комплектами химических реактивов.

Кроме того, глава города указал на наличие ГИА-лабораторий по химии, предназначенных для подготовки и выполнения практической части ОГЭ и ЕГЭ. Мэр добавил, что весь процесс проводится в рамках программы «Моя школа».

Ранее Собянин рассказал о возведении в Пресненском районе столицы школы с современным спортзалом и медиатекой. По его словам, образовательное учреждение будет рассчитано на 1100 школьников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.