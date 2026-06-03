Российские гимнастки завоевали больше всех медалей на чемпионате Европы

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Впервые за пять лет сборная выступила с флагом и гимном.

В России встретили триумфаторов и призеров чемпионата Европы по художественной гимнастике, который прошел в Болгарии. На этом турнире наша сборная впервые за пять лет выступала с флагом и гимном. И сразу же напомнила о том, что является одним из фаворитов в этом виде спорта. Два золота, четыре серебра и три бронзы, в том числе в командном многоборье. Девять медалей. Такого количества наград нет ни у одной команды.

«Золото» у сениорок взяла воспитанница Натальи Глембы — София Ильтерякова, выступавшая с обручем. Также на ее счету бронза в упражнении с мячом. Вместе с другой российской гимнасткой — Евой Чевтаевой — она вернулась в Москву, где живет и тренируется.

«План был такой: достойно представить страну, хорошо выступить, никого не подвести, не подвести тренеров, всю команду, которая работала со мной на протяжении всего времени всей подготовки. Я безумно счастлива, что получился такой невероятный успех с медалями, еще и с золотой. Поэтому, я думаю, все довольны», — рассказала чемпионка Европы по художественной гимнастике в упражнении с обручем София Ильтерякова.

Блестяще выступила и другая наша сениорка — Мария Борисова, ее тренирует Ирина Гусарова. Она выиграла серебро в упражнении с булавами и бронзу в упражнении с лентой.

Не отставали и юниорки. Так, чемпионкой стала Яна Заикина, с которой работает тренерский тандем Евгении Елисеевой и Ольги Минигалиной. Ей не было равных в упражнении с лентой. Их же подопечная — Ксения Савинова — завоевала серебро в упражнении с обручем.

Порадовала болельщиков и взрослая команда в групповом упражнении, которую готовит тренер Анна Усцова. Она дважды поднималась на вторую ступень пьедестала — в многоборье, а еще в финале с обручами и булавами.

Все девочки тренируются в академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой в Сочи. Из аэропорта они выходили к десяткам болельщиков. Наших победительниц встречали с флагами и цветами.

«Нас наконец-то допустили с гимном и флагом России, и это было очень ответственно, поэтому уже было чуть-чуть волнительнее выходить, чем обычно. Когда я встала на первом месте, я еще не верила, что я победила. На самом деле была очень рада, что все получилось. И хочу сказать большое спасибо Алине Маратовне за то, что она нас поддерживала, невероятно помогала нам все это время. Тренерам нашим любимым — Евгении Михайловне, Ольге Дмитриевне — и всем-всем болельщикам, кто за нас болел», — поделилась чемпионка Европы по художественной гимнастике среди юниоров в упражнении с лентой Яна Заикина.

А уже в академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой спортсменок поздравили огромным тортом. В их честь был организован торжественный ужин.

Успешное выступление наших гимнасток на чемпионате Европы в Болгарии гарантирует российской сборной места на чемпионате мира, который в середине августа пройдет в Германии.

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