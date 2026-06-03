На подлете к Москве уничтожили семь дронов ВСУ

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Вечером 2 июня мэр столицы рассказал о ликвидации двух БПЛА.

Средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников ВСУ, которые летели в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

О перехвате двух дронов глава города написал в 21:20 мск. О новой попытке атаковать столицу Собянин заявил через два с половиной часа.

«Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны», — написал градоначальник.

Позже мэр рассказал о ликвидации еще одного вражеского беспилотника. Он подчеркнул, что на месте падения фрагментов находятся представители экстренных служб.

Собянин вечером 2 июня писал о сбитии двух летательных аппаратов. Всего за последние несколько часов ПВО уничтожили девять дронов ВСУ.

Российские регионы подвергаются атакам со стороны киевского режима с начала спецоперации. Боевики используют не только БПЛА, но и ракеты.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели одного человека в результате удара ВСУ по Донецку. Кроме того, он рассказал о еще шести пострадавших из-за атак на другие населенные пункты.

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