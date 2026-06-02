Проснуться за минуту до будильника: как организм угадывает время

JCEM: человек просыпается за минуту до будильника из-за циркадных ритмов

Хотя большинству людей кажется, что пробуждение происходит исключительно благодаря будильнику, на самом деле организм начинает готовиться к подъему заранее. Пока человек спит, мозг продолжает отслеживать время и запускает целую цепочку процессов, которые помогают перейти от сна к бодрствованию.

Ученые называют эту систему циркадными ритмами — внутренними биологическими часами, которые регулируют сон, бодрствование, температуру тела, выработку гормонов и многие другие процессы. Исследование провели немецкие ученые. Работа опубликована в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism в 1999 году.

Где находятся внутренние часы

Главный центр управления циркадными ритмами расположен в головном мозге — в области гипоталамуса. Там находится небольшая группа нервных клеток, которая получает информацию о смене дня и ночи и помогает организму подстраиваться под суточный цикл.

Именно благодаря этой системе вечером начинает вырабатываться гормон сна мелатонин, а утром организм готовится к пробуждению.

Однако внутренние часы работают не только по солнечному свету. Они способны запоминать привычный режим человека. Если он несколько дней подряд встает в одно и то же время, организм начинает заранее готовиться к подъему.

Почему человек просыпается до будильника

Когда время пробуждения становится привычным, мозг начинает ожидать его заранее. Исследования показывают, что примерно за час до обычного подъема в организме постепенно увеличивается уровень кортизола — гормона, который помогает проснуться и стать более активным.

Температура тела начинает расти, сон становится менее глубоким, а нервная система постепенно переходит в режим бодрствования.

Если человек знает, что ему нужно встать в семь утра, и делает это регулярно, организм может настолько точно настроиться на это время, что пробуждение произойдет за несколько минут до сигнала.

По сути, будильник оказывается уже не причиной пробуждения, а лишь подтверждением того, что внутренние часы сработали правильно.

Почему это происходит не всегда

Способность просыпаться до будильника сильнее выражена у людей с устойчивым режимом сна. Если человек ложится и встает примерно в одно и то же время, мозгу легче предсказать момент подъема.

Но стоит начать засыпать в разное время, работать по сменному графику или постоянно переносить будильник, как точность внутренних часов снижается.

На работу биологических ритмов также влияют стресс, недосып, болезни, перелеты через часовые пояса и ночное использование гаджетов.

Поэтому в одни дни человек может открыть глаза за минуту до сигнала, а в другие — не услышать даже несколько будильников подряд.

Почему перед важным событием это случается чаще

Многие замечали, что особенно часто просыпаются заранее перед экзаменом, поездкой, собеседованием или ранним вылетом.

В таких ситуациях подключается не только система циркадных ритмов, но и тревожность. Мозг воспринимает предстоящее событие как важное и продолжает отслеживать его даже во время сна.

Из-за этого сон становится менее глубоким, а вероятность проснуться незадолго до назначенного времени возрастает.

Иногда человек может несколько раз просыпаться ночью, проверять часы или открывать глаза за час до будильника. Это тоже результат повышенной настороженности нервной системы.

Можно ли научиться просыпаться без будильника

В определенной степени да. Чем стабильнее режим сна, тем лучше работают внутренние часы.

Специалисты по сну рекомендуют ложиться и вставать примерно в одно и то же время даже в выходные дни. Полезно также избегать яркого света и активного использования смартфона перед сном.

Через некоторое время организм начинает воспринимать определенное время подъема как норму и самостоятельно готовится к пробуждению.

Однако полностью полагаться на внутренние часы все же не стоит. Даже у людей с идеальным режимом могут быть дни, когда недосып или стресс нарушают работу привычного механизма.

Значит ли это, что мозг умеет считать время во сне

В некотором смысле да. Пока человек спит, мозг не отключается полностью. Он продолжает контролировать дыхание, сердцебиение, температуру тела и множество других процессов.

Внутренние биологические часы помогают ему отслеживать суточный цикл и предугадывать привычные события. Именно поэтому иногда кажется, будто организм обладает встроенным будильником.

На самом деле никакой мистики здесь нет. Просыпаясь за минуту до сигнала, человек видит результат сложной работы мозга, гормонов и циркадных ритмов, которые всю ночь незаметно отсчитывали время до подъема.

