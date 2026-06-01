Красочный забег пройдет в Москве в первое воскресенье июня

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Во время прохождения дистанции участников будут осыпать цветными порошками.

В первое воскресенье лета, 7 июня, в Москве пройдет традиционный Красочный забег. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы.

Пробежать дистанцию в пять километров смогут спортсмены-любители старше 14 лет. Старт будет недалеко от спортивного комплекса «Олимпийский» на Олимпийском проспекте, а финишируют атлеты на Цветном бульваре рядом с Трубной площадью.

На протяжении всей трассы бегунов будут осыпать разноцветными сухими красками. При этом время прохождения дистанции у большинства участников измеряться не будет. Судьи зафиксируют результаты только первых трех финишировавших мужчин и женщин — именно они получат памятные награды.

Стартовый городок с раздевалками и камерами хранения откроется в 08:00, а сам забег начнется ровно в 10:00.

Красочный забег проводится в Москве в рамках проекта «Лето в Москве» и при поддержке Департамента спорта.

